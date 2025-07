Deux superstars au PSG, Luis Campos fait son show

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manquera pas de travail cet été sur le mercato. Luis Campos veut tenter sa chance pour renforcer convenablement l'attaque francilienne.

Luis Campos aura pas mal de pression sur les épaules dans les prochains jours. Le Portugais connait les exigences de Luis Enrique, qui veut des joueurs parfaitement adaptables à ses principes de jeu. Le PSG sort d'une saison historique et aura besoin de certaines retouches pour continuer de jouer les plus grands titres. Le club de la capitale a déjà quelques idées en tête pour venir renforcer son équipe. En attaque, les champions d'Europe sentent qu'un ou deux coups sont à faire, surtout que l'avenir de Gonçalo Ramos est loin d'être certain au Paris Saint-Germain.

Le PSG réactive deux anciennes pistes en attaque

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victor Osimhen ( MFR ) (@victorosimhen9)

Selon les informations de L'Equipe, Luis Campos n'a pas abandonné les pistes Victor Osimhen (Naples) et Rafael Leao (AC Milan). Deux très anciennes pistes que le Portugais a toujours eu dans le viseur, y compris quand Luis Enrique n'était pas encore arrivé aux commandes du PSG. L'ancien de l'AS Monaco est en contacts réguliers avec l'entourage des deux joueurs, dont l'avenir dans leur club respectif est incertain. Les deux joueurs ont des arguments à faire valoir pour apporter au Paris Saint-Germain. Mais les places sont chères, qui plus est dans l'effectif du club parisien. Il faudra en plus sortir le chéquier pour les déloger. Et il faudra aussi savoir si Luis Enrique est réellement emballé par ces deux profils qui ne sont pas parfaitement adapté au jeu pratiqué actuellement par sa formation.

Outre un nouvel élément offensif, le PSG regarde aussi dans d'autres secteurs de jeu. Le média indique notamment que Paris ne dirait pas non à la possibilité de recruter un profil à la Joshua Kimmich. La saison prochaine, les pensionnaires du Parc des Princes seront plus attendus que jamais par les équipes adverses. Chelsea a peut-être trouvé une faille lors de la finale de la Coupe du monde des clubs ce dimanche soir même si les joueurs de Luis Enrique ont fini cet exercice sur les rotules.