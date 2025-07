Deux rouges en 10 minutes, PSG-Bayern dégénère

Le quart de finale de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et le Bayern Munich est décidément animé. Après la grave blessure de Jamal Musiala en première mi-temps, l’équipe de Luis Enrique a ouvert le score grâce à Désiré Doué. Mais les dix dernières minutes se disputent sous haute tension puisque Paris va terminer la rencontre à neuf. En l’espace de moins de dix minutes, Willian Pacho puis Lucas Hernandez ont pris un carton rouge direct. De quoi tendre la fin de match mais aussi la suite de la compétition pour Paris puisque Luis Henrique sera privé de ses deux défenseurs gauchers en cas de qualification en demi-finale.

