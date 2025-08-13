Deux recrues dans le viseur, le PSG va frapper

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a finalisé ses deux dossiers prioritaires de l’été avec les signatures de Lucas Chevalier et d’Illia Zabarnyi. Le club parisien n’a pas clôturé son mercato pour autant et espère encore faire signer deux joueurs.

Longtemps sur pause, le mercato du Paris Saint-Germain s’est décanté en ce début du mois d’août. Le club de la capitale a officialisé coup sur coup la signature du gardien français Lucas Chevalier puis celle du défenseur ukrainien Illia Zabarnyi. Deux excellentes nouvelles pour Luis Enrique, lequel avait réclamé ses deux renforts à Luis Campos depuis plusieurs semaines. Le plus gros du mercato est fait, mais cela ne signifie pas qu’il est totalement terminé pour le PSG. On le sait, le champion d’Europe en titre espère dégraisser d’ici la fin de l’été avec les départs attendus de Kolo Muani, Asensio, Soler ou encore Donnarumma.

PSG : Lucas Chevalier n'a peur de personne, son père se confie https://t.co/Kkn0FHWiu9 — Foot01.com (@Foot01_com) August 13, 2025

Dans le sens des arrivées aussi, du mouvement est attendu. D’après les informations de l’insider Abdel Hamed sur X, au moins deux nouveaux joueurs sont espérés par le board parisien. « Le PSG prospecte toujours sur le marché des transferts et ESPÈRE valider encore 1 ou 2 recrues d’ici la fin du mercato » a publié notre confrère sur les réseaux sociaux. Les postes ciblés et les joueurs identifiés pour venir renforcer l’effectif de Luis Enrique n’ont en revanche pas été révélés.

Encore deux recrues au PSG cet été ?

Depuis le début de l’été, l’hypothèse d’un renfort dans le secteur offensif est évoqué, avec la possibilité de faire signer un joueur polyvalent et capable de jouer sur les deux côtés, voire en tant que faux numéro neuf. De même, la venue d’un milieu de terrain serait perçue d’un bon oeil par Luis Enrique selon certains médias afin d’apporter plus de concurrence à Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz. Affaire à suivre donc, mais le mercato parisien est loin d’être terminé et cela ne sera sans doute pas pour déplaire aux supporters du PSG, lesquels sont ravis de leur effectif mais qui estiment toujours que le banc est un peu juste pour jouer sur tous les tableaux.