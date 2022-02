Deux flops du PSG brillent, les vestes se retournent

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Il y a deux mois, personne n’aurait misé sur Leandro Paredes et sur Danilo Pereira au PSG. Les deux hommes ont pourtant brillé contre le Real.

Indésirables au Paris Saint-Germain à tel point que Leonardo était à l’écoute de potentielles offres pour les deux joueurs au mercato hivernal, Leandro Paredes et Danilo Pereira ont retourné les supporters ainsi que les observateurs. Tandis que Georginio Wijnaldum était blessé et qu’Idrissa Gueye était trop juste après son retour de la CAN pour jouer face au Real Madrid, les deux hommes ont eu les faveurs de Mauricio Pochettino pour épauler Marco Verratti lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Leurs performances ont donné raison à l’entraîneur du Paris SG et selon L’Equipe, il est clair que les deux joueurs ont gagné des points et ne sont plus vus de la même façon en interne dorénavant à Paris.

Paredes et Danilo ont mis tout le monde d'accord

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Danilo Pereira (@iamdanilopereira)

« En interne, au PSG, son statut d'homme lige de Lionel Messi et son caractère ombrageux en font un élément à part dont la cote de popularité n'est pas spécialement élevée » peut-on lire dans les colonnes du quotidien national au sujet de Paredes. « Mardi, le milieu a fait oublier, un temps, ces débats. Dans ce rôle de sentinelle, il a été essentiel dans le combat. Précis dans le timing de sa course, dur dans le duel, il a été un élément essentiel » juge le quotidien national, également élogieux envers Danilo Pereira, un joueur plus apprécié dans le vestiaire grâce à sa bonne humeur et son état d’esprit irréprochable. « Danilo ne sera jamais un génie créatif mais sa rigueur, sa générosité en font un élément rare dans cet effectif. Personnalité ouverte, Danilo est aussi un homme de caractère. Qui ne prête guère attention aux statuts » peut-on lire. Leandro Paredes et Danilo Pereira, qui ne jouissent pas de la même cote dans le vestiaire du PSG ont donc un point commun : ils ont brillé face au Real Madrid, ce qui change pas mal de choses dans leur aventure parisienne…