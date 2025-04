Détesté des Français, il fait rêver le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manquera pas de travail l'été prochain sur le marché des transferts. Luis Enrique veut pouvoir compter sur les services de joueurs motivés et de qualité supérieure pour compléter son collectif.

Le Paris Saint-Germain n'est plus très loin de réaliser son rêve, à savoir celui de remporter la Ligue des champions. Tous les esprits des joueurs parisiens sont concentrés pour atteindre cet objectif. Luis Enrique sait que la route s'annonce difficile, surtout pour se débarrasser d'Arsenal en demi-finale. L'Espagnol est très attentif au développement de certains joueurs et n'hésitera pas à en mettre certains en concurrence pour les faire progresser. L'été prochain, Luis Enrique voudra renforcer son groupe avec des joueurs de qualité mais qui peuvent également apporter du caractère. Rodrigo De Paul pourrait bien être l'heureux élu...

Le PSG invité à s'offrir De Paul

Le milieu de terrain argentin de l'Atlético Madrid sera en fin de contrat avec le club espagnol en juin 2026. Il se dit de plus en plus que le champion du monde quittera les Colchoneros dans les prochains mois. Beaucoup de clubs sont intéressés par ses services. Via X, de nombreux fans parisiens ont en tout cas milité pour voir De Paul débarquer au Paris Saint-Germain lors du marché des transferts estival. Sa grinta est légendaire, même s'il avait été parmi les joueurs les plus détestés en France après sa prestation en finale de la Coupe du monde face aux Bleus.

Réagissant à cette rumeur, de nombreux commentaires sur X ont fait connaitre leur volonté de voir cette piste se réaliser : « Est-ce que c'est pas le joueur avec du vice qui manque au PSG » ; « Et si c’était pas le milieu qu’il nous manquait pour combler le manque d’agressivité et de vice » ; « Complètement compatible avec ce qui est attendu d’un milieu Enrique, ça serait vraiment interessant » ou encore « Rodrigo de Paul à 1 an de la fin de son contrat… ça c’est un gros coup que beaucoup de clubs devraient envisager. Grosse valeur sûre de haut niveau ». A 30 ans, De Paul devra prochainement faire un choix fort pour la suite de sa carrière. Estimé à quelque 25 millions d'euros, il pourrait faire le bonheur de beaucoup de clubs. Et difficile donc de ne pas penser au PSG made in Luis Enrique surtout que le milieu de terrain avait expliqué avant la confrontation de cette saison entre les deux clubs qu'il appréciait le club champion de France.