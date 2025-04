Désiré Doué, le jeu dangereux du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Désiré Doué est la bonne surprise du PSG en deuxième partie de saison. Pep Guardiola ne cache plus son admiration pour lui, et est persuadé de pouvoir faire craquer le joueur, et le club de la capitale.

Les suiveurs du championnat de France savaient que, en déboursant 50 millions d’euros pour le faire signer en provenance du Stade Rennais, Désiré Doué avait des capacités hors du commun capable d’en faire un futur grand du football français et européen. Mais son jeu en Bretagne était encore très décousu, peu collectif et agaçant pour ses coéquipiers parfois. Au PSG, sous la coupe d’un Luis Enrique qui l’a chouchouté tout en gardant une énorme exigence, le milieu de terrain offensif a pris son temps avant d’éclore. Mais pour quel résultat ! Il est désormais l’un des éléments forts du club parisien, et démontre à chaque match qu’il n’a pas froid aux yeux, à l’image de son but splendide contre Aston Villa lors du match aller, qui a bien aidé le PSG à inverser la tendance.

Le PSG à l'écoute à partir de 100 ME ?

Ses qualités physiques pour tenir le choc, sa frappe de balle, son aisance balle au pied et son sens du but en font un joueur déjà très suivi. Et Manchester City en fait partie. Désireux de se reconstruire, le club anglais souhaite miser sur le joueur de 19 ans pour relancer la machine, alors que Riyad Mahrez est parti et que Bernardo Silva et Kevin De Bruyne vont l’imiter. Team Talk confirme l’intérêt appuyé de Pep Guardiola pour le phénomène natif d’Angers, ce qui n’est pas une surprise. En effet, les scouts de City ont suivi Désiré Doué sur plusieurs matchs du PSG, pas loin d’une dizaine même.

En revanche, ce qui est plus étonnant, c’est que le média anglais affirme que le PSG est prêt à écouter les offres pour une vente de son jeune international français. Ce n’est pas dans les habitudes de Nasser Al-Khelaïfi de laisser partir un joueur qui a le vent en poupe et possède toujours un gros contrat. Néanmoins, Team Talk affirme qu’à partir de 100 millions d’euros, le Paris SG sera à l’écoute des offres pour remplir ses caisses avec un joueur acheté 50 ME un an plus tôt. Nul doute que cette décision pourrait avoir des raisons financières, notamment par rapport au fair-play financier de l’UEFA, mais serait un vrai coup dur sportif pour la formation de Luis Enrique. Pour le moment, l’inquiétude est logiquement très faible du côté des supporters parisiens. Mais Manchester City possède tout de même quelques arguments, financiers et sportifs, pour tenter sa chance dans le dossier Désiré Doué.