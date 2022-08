Désespéré, MU se met à rêver d'Icardi

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Sur la liste des joueurs indésirables au PSG, Mauro Icardi doit tout faire pour se trouver une porte de sortie s'il veut espérer jouer cette année. La piste Manchester United se réchauffe.

L'avenir d'Icardi au PSG s'assombrit de plus en plus. Avec une concurrence très relevée (Mbappé, Neymar, Messi, Ekitike) et une situation personnelle compliquée suite à ses problèmes de couple avec sa femme Wanda Nara, Icardi n'a pas réussi à relever le défi proposé par le club de la capitale. Celui qui devrait être le remplaçant d'Edinson Cavani a failli à sa tâche et n'est plus que l'ombre de lui-même. Étincellent à l'Inter Milan, l'Argentin est presque devenu un boulet à Paris. Le club souhaite s'en débarrasser à tout prix, et Icardi veut également quitter le PSG pour se concentrer sur le football. Les deux parties d'accord, il ne reste plus qu'à trouver un club qui acceptera de recruter un attaquant qui a l'étiquette du joueur problématique et qui est souvent dans des polémiques. Malgré cette réputation, un cador de Premier League a envie de redonner sa chance à Icardi.

Manchester veut piocher chez le PSG

Selon les informations de l'Evening Standard, Manchester United qui cherche désespérément à se renforcer en attaque, veut tenter de relancer l'attaquant de 29 ans. Une piste qui serait à même de séduire enfin Icardi et son épouse Wanda Nara, qui est également sa représentante. Les Red Devils réalisent un début de saison catastrophique en Angleterre. Avec deux défaites en deux matchs contre Brighton et Brentford, Manchester est au plus mal et doit recruter, aussi bien en défense qu'en attaque, pour épauler Cristiano Ronaldo, en attendant son probable départ. Zéro but inscrit en deux matchs, on sent l'urgence à Old Trafford. En plus de Mauro Icardi, Manchester est toujours sur Adrien Rabiot. Le milieu de terrain français n'entre pas dans les plans de la Juventus de Turin mais séduit Eric ten Hag qui veut faire de lui, sa nouvelle plaque tournante de l'entrejeu mancunien. Ces deux joueurs passés par le PSG pourraient faire le bonheur d'un Manchester malade.