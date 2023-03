Des supporters payés par le PSG, Daniel Riolo enrage

Dans : PSG.

Si le PSG va aussi mal, les dirigeants et les joueurs sont fautifs mais les supporters ont aussi leur part de responsabilité selon Daniel Riolo.

Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a multiplié les désillusions en Ligue des Champions. Les entraîneurs ont tous été accusés les uns après les autres, tout comme les joueurs historiques à l’instar de Marco Verratti, Marquinhos ou encore Neymar. Mais dans ce lot de déceptions et de désillusions, les supporters du PSG ont également leur part de responsabilité. C’est tout du moins l’avis très tranché de Daniel Riolo, lequel s’est attaqué à ce qu’il appelle les « PSGix », en référence au mot « footix ». Sur les réseaux sociaux, le journaliste de RMC a décrit ce qu’il considère comme des faux supporters, qui font un mal terrible au club de la capitale française en raison de leur manque de clairvoyance et de leur manque d’exigence.

Daniel Riolo allume les « PSGix »

« Je n’ai pas vraiment réfléchi à la définition exacte du « PSGix » mais je pense très simplement que c’est un supporter du PSG plus fan des joueurs que du club. Majoritairement il est jeune mais pas que car il y a aussi des vieux qui ne comprennent rien au foot. Ils suivent les comptes de supporters sur les réseaux sociaux, tous ces trucs qui sont à la solde du club et qui finalement font un mal absolument terrible au PSG car à force d’entretenir la fausse bienveillance on enlève de l’exigence au club et on fait passer les vrais supporters pour des aigris rageux » a lancé Daniel Riolo dans une vidéo publiée par le compte Twitter de la revue de l’After Foot, avant de poursuivre.

Des faux supporters responsables des maux du PSG

« Alors qu’un club ne peut fonctionner que lorsque les supporters sont exigeants et veillent à ce que les joueurs respectent le club et ne fassent pas comme Neymar en ce moment, qui se fout de la gueule du PSG en permanence. Le PSGix, c’est celui qui croit encore que Verratti est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde parce qu’il ne regarde que son club, qui pense que Neymar a encore ses jambes de 20 ans et qui pense que prolonger Messi est une bonne nouvelle » a lâché Daniel Riolo, qui fait la chasse depuis de longs mois aux faux supporters du PSG, qui ont découvert le club de la capitale depuis l’arrivée du Qatar et qui manquent totalement d’objectivité avec le club parisien. Pour le journaliste, il est évident que ces « PSGix » ont une énorme part de responsabilité dans les mauvais résultats ainsi que la mauvaise gestion du Paris Saint-Germain depuis tant d’années. Le message est passé, chacun se sentira visé, ou pas.