Depuis l'infirmerie du PSG, Neymar dévoile son nouveau projet

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Actuellement à l’infirmerie pour soigner une blessure à la cheville, Neymar va profiter de son temps libre pour se lancer officiellement dans l’e-sport.

Alors que son club du PSG a encore deux matchs à jouer avant les Fêtes de fin d’année, contre Feignies-Aulnoye (N3) en Coupe de France dimanche puis face à Lorient en L1 mercredi prochain, Neymar, lui, est déjà en vacances. Sur la touche depuis le 28 novembre dernier, quand il s’est fait une entorse à la cheville lors de la victoire de Paris contre l’ASSE (3-1), l’attaquant de 29 ans continue de multiplier les soins. Avec l’objectif de revenir courant janvier, histoire d’être fin prêt pour le retour de la Ligue des Champions et les huitièmes de finale contre le Real Madrid à partir de février. D’ici à son come-back sur la pelouse du Parc des Princes, Neymar va se lancer dans une nouvelle activité. Puisque ces dernières heures, l’international auriverde a officialisé son arrivée sur la plateforme Facebook Gaming.

« Ça va être génial ! »

Galera, o pai tá on oficialmente no @FacebookGaming ! 😎🔥

Cola comigo para se divertir e já curte a minha Página lá no Facebook.



A primeira gameplay já é amanhã, 16h horário de Brasília / 20h no horário de Paris.

Bora jogar ! pic.twitter.com/1pSNrRpDLQ — Neymar Jr (@neymarjr) December 16, 2021

« Salut les gars. J'ai quelque chose de nouveau à partager avec vous. Vous savez que l'une de mes activités préférées est de jouer et de regarder des jeux vidéo en streaming... Et maintenant, c'est officiel, je suis le nouveau créateur de contenu de Facebook Gaming ! Cette semaine, je vais commencer par mon premier jeu. Dis-le à tous tes amis pour qu'on puisse s'amuser ensemble. Ça va être génial ! », a lancé Neymar sur ses réseaux sociaux. Souvent présent sur Twitch, une autre plateforme de streaming, Neymar faisait auparavant tout cela pour passer son temps. Mais dès ce vendredi, l’attaquant du PSG va donc se lancer dans des lives qui devraient rassembler des milliers de personnes. Pas sûr que cela plaise aux dirigeants du PSG, qui constatent que Neymar a de plus en plus la tête en dehors de sa carrière de footballeur…