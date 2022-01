Dembélé rentre à Barcelone, le deal avec le PSG s'écroule

Dans : PSG.

La rumeur d'une signature d'Ousmane Dembélé s'écroule d'un seul coup puisque l'attaquant français est rentré à Barcelone en provenance de Paris ce lundi après-midi.

24 heures après l’apparition des premiers bruits de couloir sur la signature possible d’Ousmane Dembélé au PSG dans le cadre d’un échange avec le FC Barcelone, les médias espagnols s’accordent à dire que l’opération ne se fera finalement pas. Les choses n’évoluaient plus ces dernières heures, puisque Leonardo avait prévenu que Paris ne souhaitait pas investir un centime d’euro dans ce transfert, et que Mauro Icardi et Juan Bernat n’étaient pas du tout décidés à quitter le club français pour servir de monnaie d’échange. Face à ce blocage, et compte tenu des heures qui passaient, le deal s’éloignait et peu avant 16 heures, l’équipe d’El Chringuito TV a accueilli Ousmane Dembélé à l’aéroport de Barcelone, les journalistes du média spécialisé ayant précisé que l’ancien joueur du Stade Rennais venait de descendre d’un avion en provenance de Paris.

Dembélé rentre de Paris, affaire terminée

Autrement dit, constatant que son transfert au PSG ne pourrait pas se faire, Dembélé est rentré en Catalogne. Au même moment, Pierre-Emerick Aubameyang a lui aussi été vu à Barcelone, l’attaquant d’Arsenal négociant au même moment avec les dirigeants du Barça, mais à priori sans avoir prévenu les responsables des Gunners précise Sky Sports. On ne sait pas si les deux opérations étaient réellement liées, mais du côté du Barça on risque encore de trembler jusqu'à minuit comme cela avait déjà été le cas lors du dernier mercato d'été, le club finalisant trois opérations dans les ultimes secondes de cette période des transferts.