Dembélé prévient le PSG, le Ballon d'Or lui appartient

Ousmane Dembélé est favori pour gagner le prochain Ballon d'Or après la formidable saison du Paris Saint-Germain. Néanmoins, son coéquipier Achraf Hakimi estime avoir ses chances aussi. Dembélé n'a d'autre choix que d'afficher ses ambitions publiquement.

Après plus d'une décennie de domination pour le duo Lionel Messi-Cristiano Ronaldo, gagner le Ballon d'Or est redevenu possible pour les autres joueurs. Après le sacre de Rodri en 2024, l'édition 2025 s'annonce encore indécise. Les spécialistes penchent pour deux joueurs Ousmane Dembélé et Lamine Yamal avec Achraf Hakimi comme potentiel outsider. Le Français a une grosse carte à jouer avec 35 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues. Il bénéficie surtout de la razzia du PSG lors de la saison 2024-2025 : Ligue des champions, Ligue 1, Coupe de France ou encore Supercoupe d'Europe. Un palmarès impressionnant que le prodige Yamal ne peut contrer.

Dembélé se considère comme favori au Ballon d'Or

Néanmoins, ce trophée reste une affaire de votes et de points. Le jeune barcelonais peut créer la surprise s'il y a une dispersion des voix entre les 9 joueurs parisiens présents dans les 30 nommés officiels. A Paris, Achraf Hakimi est la principale menace de Dembélé. Le latéral marocain a été très performant offensivement comme défensivement. En plus, il ne se range pas derrière son attaquant, faisant acte de candidature sur Canal+ notamment. De quoi pousser son coéquipier à réagir sur le plan médiatique. Pour ce faire, Dembélé a utilisé le site anglais FourFourTwo pour se rappeler au bon souvenir des votants.

« Pour un trophée individuel, il n’y a rien de mieux pour un footballeur. C’est le Saint Graal du football. Quand on voit toutes les légendes qui l’ont remporté, c’est exceptionnel. [...] Les gens me voyaient et criaient mon nom en criant : Ballon d’Or, Ballon d’Or ! Mais pour être honnête, Luis Enrique, le staff et tous les joueurs étaient vraiment concentrés sur l’équipe, surtout sur la finale de la Ligue des champions. […] Après une saison comme celle-là, il est normal d’être considéré comme l’un des favoris pour ce prix », a t-il indiqué. Plus que jamais, le Ballon d'Or se joue autant sur le terrain qu'en dehors pour Dembélé et ses concurrents.