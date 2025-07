Dembélé en grand danger, panique au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Homme fort du PSG vainqueur de la Ligue des Champions cette saison, Ousmane Dembélé est logiquement le favori au Ballon d’Or. Mais dans cette quête, l’international français est confronté à un grand danger.

Ousmane Dembélé a indiscutablement bouclé la saison la plus réussie de sa carrière. A 28 ans, l’attaquant tricolore a brillé au Paris Saint-Germain avec 33 buts et 15 passes décisives. Des statistiques qui font logiquement de l’ancien joueur du FC Barcelone le grand favori pour le Ballon d’Or. Lamine Yamal peut lui aussi prétendre à cette distinction individuelle dans les semaines à venir, mais Ousmane Dembélé a pour lui un argument de poids, la victoire du PSG en Ligue des Champions. Selon L’Equipe, un gros danger guette toutefois le champion du monde 2018 : la dispersion des voix entre les différents joueurs de l’effectif parisien.

Car ces dernières semaines, Vitinha ou encore Achraf Hakimi sont également évoqués comme de possibles prétendants. « En 2024, cela avait été l'une des raisons de la défaite de Vinicius Jr. (1129 points) face à Rodri (1170 points) » rappelle le quotidien national, qui se souvient que le Brésilien avait reçu moins de points que Rodri car Jude Bellingham et Dani Carvajal avaient aussi été plébiscités alors que du côté de Manchester City, toutes les voix ou presque s’étaient concentrées sur Rodri.

Hakimi et Vitinha, deux menaces pour Dembélé

Le quotidien national souligne aussi que dans sa communication, le Paris Saint-Germain n’a rien fait pour mettre Ousmane Dembélé en avant, ce qui tranche avec Barcelone et le Real Madrid, spécialistes en la matière, qui poussent depuis plusieurs semaines pour mettre en avant leur favori, à savoir Lamine Yamal et Kylian Mbappé. La question est maintenant de savoir si cela sera préjudiciable à Ousmane Dembélé dans une course où il est toujours le favori, sans assurance toutefois de rafler la mise. D’autant que selon L’Equipe, en plus de Vitinha et Hakimi, Donnarumma pourrait également récupérer quelques voix. Espérons simplement pour l’attaquant du PSG que ce ne sera pas les votes qui lui manqueront à la fin du décompte pour être sacré Ballon d’Or.