Dembélé Ballon d'Or, il dénonce des traitres à la France

Au duel avec Lamine Yamal pour remporter le prochain Ballon d'Or, Ousmane Dembélé manque cruellement de soutien de la part des médias, estime Mamadou Sakho. L'ancien défenseur de l'équipe de France s'est offusqué de voir des journalistes français pencher pour le prodige espagnol.

Au regard de la saison de tous ceux qui ont été concernés de près ou de loin par l'étiquette de favori pour le prochain Ballon d'Or, les deux derniers joueurs qui postulent finalement au Graal sont Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Contrairement au Parisien, le prodige du FC Barcelone bénéficie d'un immense soutien de la part des médias espagnols, lesquels n'hésitent pas à faire une propagande massive pour faire pencher la balance en la faveur de leur petit protégé. De son côté, l'international français a plus de mal à faire l'unanimité dans la presse française. Pourtant, il sort d'une saison à 33 buts et 15 passes décisives et a été un acteur majeur du triplé fantastique avec le PSG conclu par une victoire en Ligue des champions. Interrogé à ce sujet, Mamadou Sakho s'est offusqué de voir des journalistes français vanter les mérites de Lamine Yamal.

« Dembélé doit avoir le Ballon d'Or, on doit le soutenir »

« Pour moi, tous les Français doivent soutenir Dembélé, point barre. Lamine Yamal, c’est un Espagnol. On est Français, je suis Français. Et je veux qu’un joueur français qui a fait une saison exceptionnelle, qui a tout gagné, doit avoir le Ballon d’or. Et je ne comprends pas, dans notre pays, comment certains journalistes peuvent encore émettre un doute dessus. Je suis désolé, on doit faire corps tous ensemble. Et avec ce qu’il a prouvé, ce qu’il a montré cette année, pour moi, Dembélé doit avoir le Ballon d‘or, on doit le soutenir. Comme à l’époque pour Ribéry, je pense que tout le monde n'a pas soutenu et je trouve ça dommage », a lancé l'ancien du PSG et des Bleus sur les ondes de RTL. Pour lui, il est clair que la France entière devrait faire bloc pour soutenir Ousmane Dembélé dans la quête du Ballon d'Or.