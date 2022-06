Dembélé au PSG, Mbappé fait sa propre Dream Team

Empêtré dans le feuilleton concernant son futur entraîneur, le PSG n'en a pas oublié le dossier Ousmane Dembélé. Mis sous pression par l'intérêt de Chelsea, le club parisien entend rapidement convaincre le Français.

Les attaquants français sont particulièrement ciblés en Europe et Ousmane Dembélé ne fait pas exception. Encore joueur du FC Barcelone jusqu'à la fin de son contrat fin juin, l'ancien rennais maintient le suspense et le silence sur son avenir. Une prolongation en Catalogne n'est pas en bonne voie, surtout au vu des prétendants voulant l'arracher aux Blaugranas. Parmi eux, le PSG qui est un candidat de longue date. Cela fait plusieurs mercatos que les dirigeants parisiens ont coché le nom d'Ousmane Dembélé sur leurs calepins.

PSG have not given up hope of signing Ousmane Dembele this summer. ✍️



The French winger's contract at Barcelona expires at the end of the month and PSG are once again considering making him an offer. [Mundo Deportivo] pic.twitter.com/EaggKroDzk