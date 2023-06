Dégagé par le PSG, Galtier fait une dernière promesse

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Ce n'est plus qu'une question d'heures mais Christophe Galtier va bientôt être officiellement licencié de son poste d'entraîneur du PSG. Le technicien français a pris connaissance de la décision de sa direction mais reste attentif aux détails juridiques.

Selon les informations de RMC Sport et du journal Le Parisien, Christophe Galtier a été informé par Luis Campos qu'il n'était plus l'entraîneur de PSG. Son départ devrait bientôt être officialisé par le club de la capitale qui recherche activement son successeur. Le choix devrait se porter sur Julian Nagelsmann ou sur Luis Enrique. Les deux coachs sont en discussions avancées avec la direction parisienne. De son côté, Galtier a pris conscience qu'il n'était plus l'homme de la situation à Paris. Alors qu'il possède toujours un contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG, l'ancien entraîneur de l'ASSE ou de l'OGC Nice attend désormais les démarches juridiques pour connaître la suite des opérations et de son futur.

Galtier attend les retombées juridiques de son départ du PSG

Licencié par le PSG, alors qu'il avait encore un an de contrat, Christophe Galtier s'attend à recevoir une compensation financière, comme cela a déjà été le cas pour les précédents entraîneurs parisiens. RMC Sport affirme que le coach de 56 ans attend l'officialisation de son départ, tout en restant très attentif aux détails juridiques de son contrat avec le PSG. Galtier ne fera probablement aucun cadeau à Paris, après une saison très mouvementée, marquée par des échecs sportifs et des polémiques extra-sportives. En 50 matchs disputés avec le PSG, Galtier aura remporté 34 matchs ainsi que deux titres, le Trophée des Champions ainsi que la Ligue 1 pour 6 matchs nuls et 10 défaites dont deux contre le Bayern Munich en phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Jusqu'à présent, à chaque fois que Paris a mis fin à un contrat de son entraineur, tout a été payé rubis sur l'ongle, y compris les éventuelles primes à venir sur la durée de l'ensemble du contrat, histoire d'éviter la moindre contestation juridique.