Dean Huijsen au PSG, le coup de génie de Luis Campos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central droitier afin de prendre la suite de Marquinhos à long terme, le PSG a identifié sa cible prioritaire en la personne de Dean Huijsen, brillant avec Bournemouth cette saison.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a renforcé sa défense de manière efficace en recrutant Willian Pacho à l’Eintracht Francfort pour un peu plus de 40 millions d’euros. Avec ce roc gaucher, le club de la capitale a réalisé une très belle opération. L’idée du champion de France en titre est maintenant de répéter cet exploit avec un défenseur droitier qui sera amené à prendre la succession de Marquinhos dans les années à venir. Ces derniers jours, le nom d’Ibrahima Konaté a été évoqué, mais il faudra un miracle pour déloger l’international français de Liverpool.

Difficile d’être insensible à Dean Huijsen. C’est atypique de voir un défenseur central aussi grand, longiligne et agile. Il a une bonne lecture du jeu, idéal pour défendre en avançant. Parfois sa conduite de balle fait un peu peur mais à 19 ans, il est vraiment en avance. pic.twitter.com/gktrIvrGqU — Najim Medini (@NajimMedini) February 1, 2025

C’est la raison pour laquelle le Paris SG a identifié un autre talent de la Premier League pour renforcer sa défense centrale selon le site Fichajes. Le média espagnol affirme que Luis Campos fait à présent de Dean Huijsen sa cible n°1 en défense centrale. Recruté par Bournemouth à la Juventus Turin pour seulement 15 millions d’euros l’été dernier, l’international espoirs espagnol réalise une saison pleine en Angleterre avec 18 matchs sous les couleurs de l’actuel 7e de la Premier League. Jeune défenseur central de 19 ans au profil agile, rapide et à l’aise dans la relance, le natif d’Amsterdam coche toutes les cases pour plaire au PSG, qui devra néanmoins faire face à une rude concurrence anglaise dans ce dossier.

Huijsen priorité du PSG l'été prochain ?

Et pour cause, Fichajes explique que les belles performances de Dean Huijsen ont également tapé dans l’oeil de Ruben Amorim, qui adorerait le faire venir à Manchester United afin de l’associer à Leny Yoro. La question est maintenant de savoir à combien Bournemouth va fixer le prix de son défenseur central. Il faudra sans doute dépenser au minimum 50 millions d’euros pour espérer rafler la mise, une somme que le PSG sera à priori disposé à mettre sur la table l’été prochain. Luis Campos est en tout cas convaincu du potentiel du joueur et de sa capacité à s’imposer à Paris à long terme. Il ne reste plus qu’à voir si le club de la capitale sera assez convaincant pour emballer le joueur à l’idée de s’engager au PSG.