De Bruyne taille le PSG et ses stars recrutées au hasard

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A l’approche du match retour entre Manchester City et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Kevin De Bruyne a lancé les hostilités. Le milieu offensif des Citizens, sans langue de bois, a critiqué les méthodes de recrutement des Parisiens.

Dans l’esprit de Javier Tebas et d’autres détracteurs en Europe, Manchester City et le Paris Saint-Germain sont mis dans le même sac. Les deux clubs dirigés par des États profitent de leur puissance financière pour bâtir des effectifs de rêve. Et suscitent forcément la jalousie de leurs concurrents. Mais il existe tout de même une grosse différence entre les deux équipes, souligne Kevin De Bruyne. En effet, le meneur de jeu du champion d’Angleterre estime que ses supérieurs recrutent intelligemment, et sans se contenter d’empiler les stars. Contrairement aux Parisiens…

« Je pense qu'on a un groupe facile, dans lequel il n'y a pas ou peu de très gros caractères, ce qui est très important, a confié l’international belge à France Football. Lorsque vous avez trop de caractériels, ça pose vite des problèmes. Ici, personne n'aime être sur le banc, mais tout le monde veut le meilleur pour City. Ce que je sais, c'est que ça ne pourrait pas se passer autrement avec Pep (Guardiola). Avec certains managers, vous ne connaissez pas forcément bien les limites, ce qu'ils sont prêts à tolérer. Avec lui, tout le monde sait. Il y a aussi la manière dont le club est drivé. »

« C’est une autre philosophie »

« La cellule de recrutement recherche les meilleurs joueurs, mais se renseigne aussi sur votre vie personnelle, sur la manière dont vous vous comportez avec les autres. Ils savent créer un groupe. C'est un peu différent de ce qui se fait au PSG, par exemple, si l'on veut prendre un cas dans votre pays. C'est une autre philosophie, a comparé Kevin De Bruyne. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire moins bien que nous ! Mais c'est différent. Je crois que nous sommes chanceux d'évoluer au sein de ce City-là. » Dans les colonnes d’un magazine français, ce tacle n’échappera sûrement pas aux Parisiens.