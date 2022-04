Daniel Riolo terrifié par la mort possible du PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Dans une ambiance morne, le PSG est allé chercher samedi son dixième titre de champion de France. Une fête un peu gâchée par les conflits qui durent entre le club et ses supporters. Daniel Riolo ne comprend plus ce comportement et appelle le public à la raison.

Sifflets, grève dans les applaudissements ou dans les encouragements, silence marqué pendant la rencontre puis départ prématuré du stade. Non, il ne s'agit pas de l'ambiance vécue à Saint-Etienne ou Bordeaux mais bien au PSG. Pourtant, le club parisien est bien loin des problèmes sportifs et de la situation de reléguable des deux autres clubs historiques français. Largement en tête de Ligue 1, le PSG a même officialisé son sacre national samedi soir face à Lens à l'issue d'un nul 1-1. Si le résultat n'était pas le plus satisfaisant, Paris a atteint les dix titres de champion de France égalant le record de l'ASSE en France.

Daniel Riolo ne supporte plus les supporters boudeurs

Un moment historique qui aurait mérité une grande fête avec les supporters et le public parisien en général. Mais, ces derniers restent encore fâchés contre leurs joueurs et leur club après les échecs connus cette saison, notamment l'élimination face au Real Madrid en Ligue des champions. La situation est depuis tendue et fraîche entre les deux parties avec des protestations récurrentes des ultras parisiens. Une situation paradoxale que ne comprend pas Daniel Riolo, grand amoureux du club, qui estime que cela met en danger le bien-être du PSG.

Alors que la fête se poursuit chez les ultras du PSG au pied du virage Auteuil... pic.twitter.com/cvTsqk1HQJ — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) April 23, 2022

« Si tu n’as pas les gens qui vont au stade pour manifester cette communion, le mec derrière sa télé ou sur son canapé il ne compte pas. Parce qu’un club ne peut pas vivre comme cela. Il n’y a pas de club qui grandit sans un stade plein et animé, ça n’existe pas. [...] Même dans les stades plus mous comme en Angleterre, il y a une fête même moins forte. [...] Les supporters, ils doivent comprendre que le club se meurt. Le club est en train de mourir, ils ne supportent pas le club qui va mourir ! », a t-il clamé inquiet dans l'After Foot sur RMC après le match samedi. Si les propos peuvent paraître excessifs, ils décrivent aussi à quel point la situation parisienne est unique par rapport aux autres grandes écuries européennes. Paris est tendu, en crise, comme dans ses pires années. Et si, finalement, ses supporters n'étaient pas le pire ennemi de ce PSG-là ? Car c'est avec un Parc derrière lui que le PSG et ses joueurs arriveront à se transcender et à réaliser des exploits dans le futur.