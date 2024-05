D'accord avec Monaco, Fofana rêve du PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Désireux de quitter l’AS Monaco lors du prochain mercato estival, Youssouf Fofana ne dirait clairement pas non à un transfert du côté du Paris Saint-Germain.

Présent à Clairefontaine pour le début du rassemblement de l’équipe de France en vue de l’Euro 2024, Youssouf Fofana ne peut pas s’empêcher de penser à la suite de sa carrière en club. Il faut dire qu’après quatre ans et demi du côté de la Principauté, le milieu de terrain a envie de découvrir autre chose en tentant sa chance dans un plus grand club européen. Ces dernières semaines, le joueur de 25 ans, qui a passé un énorme cap cette saison du côté de l’ASM, a été annoncé dans le viseur du PSG. Une rumeur tenace qu’il n’a pas démenti, bien au contraire même alors qu’il sera à un an de la fin de son contrat durant le prochain mercato estival.

« J’espère que tout le monde sera gagnant cet été »

🇫🇷 Equipe de France

🗨️ Fofana : "Mon avenir ? On en a parlé avec les dirigeants, ce n'est pas un secret..."#beINSPORTS #Interview pic.twitter.com/Of9PMB6Fmw — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 30, 2024

« Mon avenir, j’en ai parlé avec les dirigeants, ce n’est pas un secret. On a un accord pour aller vers cette nouvelle étape. Si ça ne se fait pas, je ferai cette dernière saison à Monaco. J’espère que tout le monde sera gagnant cet été. Je n’y pense pas actuellement, j’ai un très bel entourage sportif qui s’occupe de ça. Ce n’est pas mon métier, je vais me concentrer sur ce que je sais faire, le terrain. Le PSG ? C’est un gros club français qui est déjà un gros d’Europe. Il n’y a pas encore la Ligue des champions. Est-ce que je m’y vois ? Pas forcément, je ne fais pas de fixette. Si ça vient pourquoi pas, si ça ne vient pas, je ne vais pas en faire des cauchemars », a lancé Fofana en conférence de presse.

En ouvrant clairement la porte à une arrivée au PSG, le Parisien de naissance fait donc un petit appel du pied à Luis Enrique et Luis Campos, qui recherchent activement un milieu de terrain plus défensif pour densifier l’entrejeu en vue de la saison prochaine. Un profil qui correspond plutôt bien à celui de Fofana, qui pourrait donc bien vite changer de dimension entre l’Euro avec les Bleus et un potentiel transfert au PSG…