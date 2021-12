Cristiano Ronaldo veut jouer avec Messi, le PSG c'est la Dream Team

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De retour à Manchester United depuis cet été, Cristiano Ronaldo sent que son avenir pourrait basculer avec le récent changement d’entraîneur. La philosophie de Ralf Rangnick pourrait le pousser vers la sortie. C’est pourquoi son agent Jorge Mendes aurait proposé l’attaquant au Paris Saint-Germain.

A Manchester United comme ailleurs, un changement d’entraîneur redistribue les cartes. Les titulaires indiscutables d’aujourd’hui peuvent rapidement devenir les remplaçants de demain, surtout si le nouveau coach débarque avec une philosophie précise en tête. On peut dire que Ralf Rangnick fait partie de cette catégorie, lui qui a prouvé sa capacité à faire évoluer de jeunes talents prometteurs au RB Leipzig, une équipe qui avait assimilé ses consignes dans le contre-pressing. Autant dire que si l’Allemand conserve ces principes, Cristiano Ronaldo a de quoi s’inquiéter pour le reste de sa saison à Manchester United.

Mendes a contacté le PSG

Inutile de rappeler que cet homme est le meilleur buteur de l’histoire de ce sport. 🐐⚽️



801 ⚽️ Cristiano Ronaldo 🇵🇹

757 ⚽️ Pelé 🇧🇷

756 ⚽️ Lionel Messi 🇦🇷

727 ⚽️ Romario 🇧🇷



Factos. pic.twitter.com/ZqyTy4cypZ — Actu Foot (@ActuFoot_) December 2, 2021

Du coup, le média catalan El Nacional croit savoir que Jorge Mendes anticipe un possible rebondissement. Au cas où son attaquant peu réputé pour ses efforts défensifs devait quitter le club mancunien à l’avenir, le célèbre agent aurait déjà contacté le Paris Saint-Germain pour prendre la température. Il faut dire que les clubs capables d’accueillir Cristiano Ronaldo en Europe ne sont pas nombreux. De plus, l’intermédiaire se verrait bien réunir l’international portugais et Lionel Messi dans la même équipe. Un duo qui ferait peut-être oublier le probable départ de Kylian Mbappé en fin de contrat l’été prochain.

Reste à savoir ce qu’en pense l’actuel leader de Ligue 1. Quoi qu'il en soit, on est encore loin d’un départ de Cristiano Ronaldo, le double buteur dont la performance contre Arsenal (3-2) a séduit Ralf Rangnick jeudi. « Il faut toujours s’adapter aux joueurs dont on dispose, pas l’inverse, a rassuré le coach intérimaire de Manchester United. En voyant Cristiano hier à 36 ans, je peux dire que je n’ai jamais vu un joueur en aussi bonne forme physique à cet âge-là. Il peut facilement faire la différence. » A croire que l’Allemand n’est pas contre l’idée de s’appuyer sur CR7.