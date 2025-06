Cristiano Ronaldo, son coup de force au PSG

Après une saison historique ponctuée par une victoire en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain voit certains de ses cadres courtisés sur le marché. C’est le cas de Fabian Ruiz.

C’est ce que certains appellent la rançon du succès. Une saison exceptionnelle parachevée par une victoire nette et sans bavure en Ligue des champions 5-0 face à l’Inter. Désormais le club de la capitale est tourné vers la Coupe du monde des clubs. Cependant, le PSG n’oublie pas le mercato. Plusieurs arrivées sont prévues, notamment des jeunes joueurs.De l'autre côté, des éléments devraient aussi quitter la capitale. Certains indésirables sont priés de partir. Mais des cadres sont par ailleurs courtisés. C’est le cas de Fabian Ruiz. L’indéboulonnable milieu de terrain espagnol ne sera pas facile à déloger. Arrivé à l’été 2022 contre 22,5 millions d’euros en provenance de Naples, Fabian Ruiz a mis du temps à devenir indispensable au PSG. Le champion d’Europe 2024 avec la Roja a trouvé sa place dans le milieu à trois de Luis Enrique aux côtés de Vitinha et Joao Neves. Critiqué après deux saisons difficiles, l’international espagnol (39 sélections) est l’un des hommes de l’ombre du club de la capitale.

🚨🇸🇦 EXCL: Fabián Ruiz, among top targets on the list at Al Nassr this summer as club plans to bring in new midfielder.



No official proposal so far, he’s key player for PSG as they want to keep him and Luis Enrique considers him as crucial part of the team. pic.twitter.com/slO3NLjoKd