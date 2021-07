Cristiano Ronaldo au PSG, Mbappé a la réponse

Dans : PSG.

La Juventus semble être convaincue que Cristiano Ronaldo ira jusqu'au bout de son contrat, mais le PSG garde CR7 sous le coude lors du mercato.

Dans un monde rationnel, la signature de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain lors de ce marché des transferts pourrait faire sourire. Tout comme les arrivées conjointes de Neymar et Kylian Mbappé avaient été évoquées avec malice en 2017 juste avant que les deux stars rejoignent le PSG. A un an de la fin de son contrat avec la Juventus, CR7 n’est pas sur le marché tout en l’étant, puisque depuis des semaines Jorge Mendes l’a proposé à quelques rares grands clubs capables de payer le salaire du joueur portugais, tout en lui offrant un vrai challenge sportif afin de l’aider à gagner un nouveau Ballon d’Or. Parmi ces équipes, il y a le PSG et le nom du club français a souvent été associé à Cristiano Ronaldo. Mais du côté de la Juventus, on répète à qui veut l’entendre que CR7 sera de retour en fin de semaine prochaine et qu’il sera bien dans l’effectif de Massimiliano Allegri la saison prochaine.

Cependant le Corrierre della Sera est encore très prudent ce samedi en liant encore une fois l’avenir à la Juventus de Cristiano Ronaldo à celui de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. « Le PSG n'a pas l'intention de vendre Mbappé, mais le Real Madrid rôde et, en cas de non-renouvellement du contrat, Al-Khelaifi pourrait presque être contraint de s'en priver pour ne pas le perdre pour zéro euro dans un an. À ce stade, les Qataris devraient le remplacer par un champion qui a une image internationale extraordinaire avant la Coupe du monde au Qatar. Qui peuvent-ils trouver de mieux que CR7 ? », fait remarquer Stefano Agresti, journaliste du quotidien italien. Le dossier Cristiano Ronaldo n'est donc pas définitivement refermé au Paris SG, même si le joueur de la Juventus doit accepter d'être un plan B pour le vice-champion de France.