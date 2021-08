Cristiano Ronaldo au PSG, il sème la panique !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A l'heure où le mercato devient totalement fou, les rumeurs s'emballent au sujet de Cristiano Ronaldo lequel pourrait rejoindre Manchester City. Mais le PSG a été associé à CR7 et cela ressemble à un coup tordu.

Cette dernière semaine du mercato 2021 est devenue totalement irrationnelle avec les annonces presque simultanées de l’offre énorme du Real Madrid pour recruter Kylian Mbappé et du souhait de Cristiano Ronaldo de rejoindre Manchester City, tout cela devant se concrétiser avant le 31 août minuit. Concernant CR7, et malgré les dénégations de Pavel Nedved qui avait affirmé dimanche que la star portugaise lui avait confirmé qu’il voulait rester cette saison à la Juventus, les médias anglais sont eux persuadés que l’ancien joueur de Manchester United veut porter le maillot de Manchester City. C’est dans ce climat que les rumeurs les plus folles prennent d’un seul coup une ampleur énorme.

Quizás ?

Maybe ?

Peut-être ? pic.twitter.com/qHMIgHmYcV — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021

Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport évoque le fameux message posté sur Twitter par le cheikh Khalifah Bin Hamad Al Thani, présenté comme l’un des frères de l’Emir du Qatar. Ce dernier avait diffusé une photo montage avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sous le maillot du Paris Saint-Germain avec le message « Peut-être ? ». De quoi enflammer les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo pouvant évidemment être une cible facile pour le PSG si Kylian Mbappé devait rejoindre le Real Madrid dans les prochains jours. Ce message a été liké près de 16.000 fois, et a engendré plus de 1000 commentaires, l’avis d’un supposé proche de l’Emir étant évidemment d’importance.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cependant, le quotidien sportif italien s’est penché sérieusement sur le fameux cheikh Khalifah Bin Hamad Al Thani. « Khalifah est un ancien cadre du club Al Arabi de Doha, qui n'a aucun lien direct avec la famille régnante. Et dans la capitale qatarie, ses liens avec le PSG sont démentis. Avec ses 117.000 followers sur Twitter et environ 36.000 sur Instagram, celui qui se dit « membre d'honneur d'Al Arabi » est peut-être un influenceur local respectable, mais il ne faut pas le confondre avec Khalifa Bin Hamad, frère de l'émir », précise, dans la Gazzetta, Alessandro Grandesso, vrai journaliste du quotidien italien. Il y a quelques semaines, Mohamed Bouhafsi avait lui aussi fait savoir que ce Qatari n'avait rien à voir avec l'Emir et ne parlait donc qu'en son nom.