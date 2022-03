Crash à Madrid, 90 millions d'euros pour le PSG !

Éliminé dès les huitièmes de finale, le Paris Saint-Germain quitte tout de même la Ligue des Champions avec un énorme lot de consolation. Grâce à son parcours et à ses performances des saisons précédentes, le club de la capitale va percevoir un total d’environ 90 millions d’euros.

Après ce nouveau fiasco, le Paris Saint-Germain n’a pas grand-chose de positif à retenir de son parcours en Ligue des Champions. Les hommes de Mauricio Pochettino ont dû s’arrêter dès les huitièmes de finale après leur élimination contre le Real Madrid (1-0, 1-3), au terme d’un scénario renversant et inattendu. Le club de la capitale, particulièrement marqué par cet échec, pourra tout de même se consoler avec la somme que lui versera l’UEFA.

En effet, le Paris Saint-Germain, comme tous les autres participants à partir de la phase de groupes, était déjà assuré de toucher 15,6 M€. Viennent ensuite les 2,8 M€ par victoire, à multiplier par trois pour les Parisiens, plus le montant de 0,9 M€ pour chacun des deux matchs nuls concédés. En comptant les 9,6 M€ obtenus avec la qualification pour les huitièmes de finale, les résultats de la saison en C1 ont rapporté 19,8 M€ au Paris Saint-Germain, qui peut également compter sur les recettes liées à la diffusion de ses matchs à la télévision.

Both French clubs were boosted by reaching the last 16 and high TV pool, as this is only split between 2 clubs, whereas other countries have to share between 4-5 clubs. Lille earnings dampened by only receiving €2m from their UEFA coefficient, compared to a hefty €30m for PSG. pic.twitter.com/OAuAgIuPJv