Covid : Le centre de formation du PSG referme ses portes

Après la section féminine, c’est au tour du centre de formation du PSG d’être durement frappé par le Covid-19 en ce mois de mars.

La situation sanitaire s’est dégradée au cours des dernières semaines en Île-de-France et le Paris Saint-Germain en paie les conséquences. Tandis que le choc de D1 féminine entre l’OL et le PSG a été reporté ce week-end, voilà que c’est le centre de formation du Paris SG qui est touché par le coronavirus. A en croire RMC, plusieurs cas ont été détectés chez les jeunes du PSG ainsi que chez certains membres du staff. La décision de fermer le centre de formation du club a ainsi été prise, et cela jusqu’à nouvel ordre.