Coronavirus : PSG-Dortmund à huis clos, la pression monte

A l’image de l’Italie, la France pourrait, dans les prochains jours, prendre des mesures fortes concernant le football afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

En Italie, pays européen le plus touché devant la France, certains matchs se sont disputés à huis clos. Pour l’heure, la France n’a pas encore pris cette mesure radicale, et l’intégralité de la 27e journée de Ligue 1 s’est déroulée tout-à-fait normalement, avec des stades bien garnis. Qu’en sera-t-il la semaine prochaine pour la 28e journée ? Il est pour l’instant trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c’est que le protocole sera encore modifié, notamment en ce qui concerne les poignées de mains avec les joueurs et le staff adverse. Du côté du PSG, on est très attentif à cette crise sanitaire… notamment dans l’optique du match retour face au Borussia Dortmund.

Après le succès de Paris face à Dijon, Marquinhos refusait l’idée de jouer dans un stade vide au Parc des Princes pour ce match décisif de Ligue des Champions. « Ils ont eu leurs supporters avec eux à l'aller. Nous, on veut nos supporters à nos côtés. Si c'est comme ça, on demandera qu'on annule le match » clamait l’actuel capitaine du PSG. Reste que selon les informations du Parisien, il existe une réelle possibilité que la rencontre entre Paris et le Borussia Dortmund se dispute à huis clos. Pour rappel, l’UEFA n’avait pas hésité une seconde au moment de prononcer un huis clos pour les matchs de Ligue Europa entre l’Inter Milan et Ludogorets. Preuve que si l’évolution du virus dans la région de Paris venait à s’accélérer, l’instance européenne pourrait avoir recours à cette solution radicale, ce qui handicaperait assurément le PSG dans sa quête de qualification en quart de finale. Pour l’heure, aucune décision définitive n’a été prise par l’UEFA à dix jours du match. Mais la situation est scrutée de près, heures par heures, par l’organisateur de la Ligue des Champions.