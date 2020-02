Coronavirus : Pas de poignées de main avant PSG-Dijon

Dans : PSG.

Compte tenu des directives ministérielles, le protocole d'avant match sera modifié avant PSG-Dijon et les autres rencontres de Ligue 1.

Le Ministre de la Santé ayant demandé d’éviter les poignées de main afin de limiter la propagation encore plus rapide du coronavirus, le protocole précédant les matchs de Ligue 1 est modifié. Avant la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Dijon, ce samedi au Paris des Princes, les entraîneurs et les joueurs éviteront de se saluer en se serrant la main (Ndlr : il n’est pas prévu qu’il se fasse la bise non plus). Et selon Canal+, la zone mixte d’après-match, qui permet aux journalistes de parler aux joueurs dans un couloir, sera annulée, tandis que pour les conférence de presse d'après-match personne ne sera autorisée à s’installer au premier rang.

Il en sera de même pour les autres rencontres de cette 27e journée de Ligue 1, tandis que c'est à priori mardi que de nouvelles décisions seront prises pour la suite du Championnat, la situation évoluant très rapidement actuellement. Pour mémoire, le semi-marathon de Paris, prévu dimanche, a été annulé, le Ministre de la Santé ayant indiqué que les compétitions qui mélangeaient des populations venues d'un peu partout ne pouvaient pas être maintenues actuellement.