Conte se sert déjà du PSG, les preuves sont accablantes

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'est pas encore certain de continuer son aventure avec Mauricio Pochettino. Antonio Conte est ciblé comme potentiel remplaçant de l'Argentin.

Le PSG a pris l'habitude ces dernières années d'agiter les gazettes mercato. On ne compte plus les stars qui ont débarqué du côté de la Porte d'Auteuil depuis l'arrivée de QSI en 2011. Problème, le club de la capitale manque de régularité au plus haut niveau, notamment en Ligue des champions. Sans doute la faute à une trop grande instabilité. Que ce soit Antoine Kombouaré, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery ou encore Thomas Tuchel, les entraîneurs ont tous été remerciés et n'ont pas duré plus de trois saisons consécutives. Si l'on en croit les derniers échos de la presse, le futur de Mauricio Pochettino est également menacé, lui qui a pourtant débarqué au PSG en janvier 2021. Parmi les noms de ses potentiels successeurs, on retrouve ceux de Zinedine Zidane et d'Antonio Conte. Un Antonio Conte qui pourrait se servir du PSG pour mettre la pression sur Tottenham.

Conte veut des garanties ou...

Antonio Conte est un coach qui a régulièrement été annoncé dans les petits papiers de la direction parisienne. Encore une fois, c'est le cas et cela n'a jamais semblé aussi concret. Mais l'Italien, à qui il reste une année de contrat à Tottenham, n'a pas forcément en tête de quitter Londres. Plutôt, il pourrait se servir de l'intérêt du PSG pour avoir ce qu'il veut lors du prochain mercato estival de Tottenham. C'est en tout cas ce que nous apprend Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube : « Antonio Conte est pleinement concentré sur Tottenham pour l'instant. Finir dans le Big 4 est une priorité pour lui. (...) Les rumeurs ne viennent pas du camp de Conte. Il veut se qualifier en Ligue des champions car il sait combien cela compte pour les Spurs. Mais il devra prendre une décision à la fin de la saison et cela dépendra des ambitions montrées au mercato par le club. Il veut beaucoup, beaucoup de joueurs avant de dire oui à Tottenham. Cela veut dire des nouvelles signatures et des nouveaux contrats pour les joueurs importants. Il veut garder Kane au club. Il y a donc beaucoup de points importants avant que Conte décide de rester à Tottenham ». La porte ne semble donc pas totalement fermée pour le PSG dans un futur proche, surtout si Tottenham échoue à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

Conte nie pour le moment la rumeur PSG

Si son nom est associé au PSG, Antonio Conte a récemment tenu à balayer les rumeurs qui l'envoyaient dans la capitale française. L'ancien de l'Inter a même parlé de fake news. Pour autant, il a bien avoué qu'il devra parler de son futur avec sa direction une fois la saison terminée. « Nous avons cinq matchs à jouer et ensuite à la fin de la saison, de manière privée, je parlerai avec mon club et on verra quelle est la meilleure solution », a notamment rappelé Antonio Conte, qui a toujours mis un point d'honneur à ce que ses clubs aient un projet solide pour continuer à aller de l'avant. Nul doute qu'au PSG, il ne manquerait pas de moyens sur le marché des transferts.