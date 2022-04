Conte au PSG avec Lukaku dans ses valises, ça chauffe !

Arrivé en novembre sur le banc de Tottenham, Antonio Conte a des chances de quitter les Spurs en fin de saison pour remplacer Mauricio Pochettino au PSG. S'il débarque à Paris, le tacticien italien fera le nécessaire pour convaincre Romelu Lukaku, son ancien joueur à l'Inter Milan.

Antonio Conte et Tottenham, tout sauf un conte de fée. En effet, le coach transalpin ne semble pas se plaire chez les Spurs, tout comme Romelu Lukaku débarqué à Chelsea contre 113 millions d'euros l'été dernier. A moins de deux mois de la fin de saison, le cas d'Antonio Conte interroge alors qu'il avait paraphé un contrat de seize mois minimum soit jusque mai 2023. Pour le journaliste Fabio Santini, son futur se trouve au PSG où Zinédine Zidane est annoncé depuis très longtemps. Auteur d'une saison décevante, Mauricio Pochettino est plus que jamais sur le départ. « Il ne reste pas à Londres, je le sais grâce à une source très proche de lui. En ce moment, il y a une négociation avec les Parisiens. Là où va Conte, Lukaku le suit. Le PSG a tous les éléments pour être bien accepté par le Belge. Tu ne retournes pas à l'Inter, mais tu vas voir ton entraîneur » a déclaré Fabio Santini à Calciomercato.it. Ces dernières semaines, Antonio Conte avait déjà affiché des doutes sur sa récente collaboration avec Tottenham. « On ne peut pas continuer à perdre, je ne peux pas continuer comme ça, ce n'est bon pour personne » avait révélé l'Italien mi-février après une défaite chez le mal classé Burnley. En cette fin de saison, Tottenham lutte avec Arsenal pour terminer dans le top 4 de Premier League, synonyme de qualification en Ligue des champions. En cas d'échec, un départ paraît inévitable.

