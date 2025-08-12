Côme débarrasse le PSG d'un nouveau gardien

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le mercato estival du PSG est encore loin d'être terminé. Le club de la capitale cherche notamment une porte de sortie à Arnau Tenas, barré par la concurrence.

Le Paris Saint-Germain espère bien réaliser de nouveau une grande saison. Luis Enrique veut continuer de faire progresser son équipe et n'a pas hésité à mettre sur la touche un joueur comme Gianluigi Donnarumma. L'Italien va quitter la capitale et il ne sera pas le seul portier à le faire cet été. Il semble que les champions d'Europe aient décidé la saison prochaine de compter sur Lucas Chevalier, Matvey Safonov et Renato Marin. De ce fait, outre Donnarumma, Arnau Tenas va également devoir se trouver un nouveau point de chute. L'ancien du Barça pourrait bien trouver son bonheur en Serie A...

Tenas reçoit une belle proposition d'Italie

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Côme fait de Tenas sa priorité au poste de gardien de but. Pour le journaliste italien, le club transalpin veut un gardien supplémentaire pour accompagner Jean Butez. Le profil du portier du PSG a tapé dans l'oeil de Cesc Fabregas. En fin de contrat à Paris en juin 2026, le natif de Vic est estimé à quelque 6 millions d'euros. Reste à savoir combien Côme est prêt à mettre mais s'il y bien une chose qui ne manque pas au club lombard, c'est l'argent. Tenas pourrait, en Italie, continuer sa progression au plus niveau, lui qui avait montré de belles choses lors de ses rares apparitions sous le maillot du PSG. Il permettrait aussi à son club de faire une petite plus-value sur son départ, alors que Tenas était arrivé libre de tout contrat lors de sa signature dans la capitale. Il partira en plus avec le sentiment du devoir accompli et une Ligue des champions.