City contacte Donnarumma, le PSG valide

Par Hadrien Rivayrand

Gianluigi Donnarumma ne manque pas d'opportunités pour quitter le PSG. Le gardien de but italien étudie les options qui s'offrent à lui même s'il a une préférence pour la Premier League.

Le PSG a récemment fait le choix fort de se séparer de Gianluigi Donnarumma. Le portier champion d'Europe n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente avec le club de la capitale pour continuer l'aventure dans des conditions qui allaient à tout le monde. Alors qu'il n'est même pas encore parti du Paris Saint-Germain, les pensionnaires du Parc des Princes n'ont pas perdu de temps pour le remplacer. Lucas Chevalier sera en effet le nouveau numéro 1 du PSG. Donnarumma va désormais devoir se trouver une porte de sortie. En Angleterre, trois clubs lui font les yeux doux : Manchester United, Chelsea et Manchester City. D'ailleurs, les Skyblues seraient bien placés pour accueillir l'international italien.

Donnarumma, Manchester City passe à l'action

Selon les dernières informations de RMC, la formation entraînée par Pep Guardiola vient d'entamer des discussions avec les représentants de Donnarumma. Des discussions qui devraient vite aboutir à un accord entre les parties concernées. Le Transalpin veut jouer en Premier League et la perpective de jouer pour l'une des meilleures formations d'Angleterre lui plait. A noter que, toujours d'après le média français, une offre sera faite au PSG seulement si Ederson part. Le Brésilien est de son côté annoncé proche de Galatasaray. Tout pourrait donc s'accélérer dans les prochaines heures, d'autant que le PSG ne sera pas trop gourmand pour lâcher Donnarumma. Une somme dans les environs des 30 millions d'euros est évoquée. En tout cas, Manchester City ferait une sacrée prise en cas de signature du portier parisien, qui aurait en plus à coeur de prouver à son ex-futur club qu'il peut toujours être à son meilleur niveau loin de Paris.