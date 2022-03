Cinq matchs dans l'année, cet ailier fait rêver le PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En quête de nouveaux attaquants en vue de la saison prochaine, le Paris Saint-Germain s’intéresse à Pedro Neto, l’attaquant portugais des Wolves.

Alors que la saison du club de la capitale française est plus ou moins terminée, avec seul le titre en L1 à aller chercher, les dirigeants du PSG ont tout le temps de penser au prochain exercice. Si le futur du duo Leonardo - Mauricio Pochettino reste incertain, la bande de Nasser Al-Khelaifi travaille déjà sur le prochain mercato. Lors de celui-ci, Paris va être à la recherche d’un ou plusieurs attaquants, en fonction des choix de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Et c’est donc pour anticiper ce besoin offensif que Paris a coché le nom de Pedro Neto. En effet, selon les informations du Daily Mail, le PSG vient d’ajouter l’attaquant portugais à sa short-list.

Auteur de cinq petits matchs cette saison sous le maillot de Wolverhampton, Neto aurait pu rejoindre Liverpool l'été dernier, mais sa grave blessure au genou, qui l’a éloigné des terrains entre avril 2021 et février 2022, a fait capoter le deal. Prolongé par les Wolves il y a quelques temps, Neto reste dans le viseur des Reds de Jurgen Klopp. Mais l’arrivée du PSG dans les négociations pourrait faire augmenter les enchères, surtout qu’avec le nouveau contrat jusqu’en 2027, le prix de Neto a déjà dépassé les 40 millions d’euros… Pas de quoi refroidir le PSG, qui aura de toute façon un beau chéquier salarial en mains l’été prochain en cas de départ de Mbappé au Real Madrid. Si Neto n’a bien entendu pas l’aura du champion du monde français, l’ailier de 22 ans fait partie des joueurs d’avenir à suivre, et son recrutement montrerait que le PSG a appris de ses erreurs en faisant venir une star en devenir plutôt qu’une star sur le déclin…