Christopher Nkunku vers un incroyable retour au PSG ?

Par Nicolas Issner

Très performant cette saison avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku a été récompensé par une première convocation en Équipe de France. Dans une autre dimension depuis son départ du PSG, l'ancien titi pourrait revenir là où tout a commencé pour lui.

Christopher Nkunku est l'homme fort de la saison en Bundesliga avec le RB Leipzig. Auteur de 15 buts et de 11 passes décisives, l'ancien du PSG est le deuxième joueur le plus décisif derrière la machine Robert Lewandowski. Plus rien n'arrête l'ex-titi parisien qui s'affirme en Allemagne d'années en années. Le milieu offensif de 24 ans s'est aussi fait un nom en Europe, notamment cette saison avec 7 buts en six matchs de Ligue des champions. Un statut enfin récompensé puisque Didier Deschamps a convoqué Christopher Nkunku en Équipe de France pour la trêve internationale de mars. Arrivé en 2019 en terres allemandes pour 13 millions d'euros, il a vu sa valeur actuelle flamber jusqu'à désormais 65 millions d'euros. Annoncé dans les plus grands clubs d'Europe, et notamment au Bayern Munich ou à Manchester United, le tricolore est sous contrat avec les pensionnaires de la Red Bull Arena jusqu'en juin 2024.

Le PSG a des regrets

26 goals and 15 assists this season.



24-year-old Christopher Nkunku gets his first France call-up ✨ pic.twitter.com/A5IRZyWWzJ — B/R Football (@brfootball) March 17, 2022

Si son passage dans l'effectif professionnel n'a pas satisfait le PSG, la direction parisienne a commis une grave erreur. Passé pro en 2015 après cinq années dans les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain, l'homme providentiel du RB Leipzig a disputé 78 matchs sous les couleurs rouge et bleu pour seulement 11 petits buts. Une progression freinée à l'époque par un secteur offensif totalement bouché mais qui a eu raison de son exil comme de nombreux autres tits partis trop tôt : Kingsley Coman, Adil Aouchiche, Yacine Adli, Moussa Diaby ou Mike Maignan. D'après 90 min, le Paris Saint-Germain souhaite faire revenir son ancien protégé cet été. La cause ? Un milieu de terrain trop fébrile et une attaque sûrement bientôt orpheline de Kylian Mbappé. « Le PSG se rend compte qu'une erreur a été commise au départ de Nkunku, mais aurait-il pu progresser comme il l'a fait ? Probablement pas, mais maintenant on va lui offrir la chance de revenir et le joueur et le club pensent qu'il y a un travail inachevé à Paris » a déclaré une source proche du dossier à 90 min. Christopher Nkunku a soif de revanche et il l'avait montré à ses anciens dirigeants après avoir marqué en C1 contre le PSG en 2020 et en 2021.