Christopher Nkunku au PSG, le Qatar a les cartes en main

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Formé au PSG et vendu pour 13 millions d’euros en 2019, Christopher Nkunku a réalisé une saison fabuleuse au Red Bull Leipzig.

Auteur de 35 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues, Christopher Nkunku a affolé les compteurs et a logiquement été récompensé par le titre honorifique de joueur de la saison en Bundesliga. Logiquement appelé pour la seconde fois en Equipe de France par Didier Deschamps, l’ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain a mis l’Europe à ses pieds. Plusieurs cadors de la Premier League dont Manchester United ont notamment manifesté leur intérêt pour Christopher Nkunku dans l’optique du prochain mercato. Il se murmure par ailleurs que son club formateur du Paris Saint-Germain est également intéressé par un potentiel retour de l’international tricolore, quitte à payer le prix fort. En conférence de presse en marge des matchs de Ligue des Nations avec les Bleus, Christopher Nkunku a répondu à l’intérêt du PSG.

Nkunku ouvre la porte à un retour au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christopher Nkunku (@c_nkunku)

Et le milieu offensif du RB Leipzig n’a visiblement aucune rancœur envers le Paris Saint-Germain malgré son transfert en juillet 2019. En effet, Christopher Nkunku a ouvert la porte à un éventuel retour dans la capitale française. Tout ne dépend maintenant que des dirigeants franciliens. « C'est flatteur d'avoir les plus grands clubs du monde qui s'intéressent à moi. Mais aussi que le RB Leipzig fait tout pour me garder. Mais le mercato n'est même pas encore ouvert, donc ce n'est pas mon objectif prioritaire. Le PSG, c'est mon club de cœur, j'ai été formé là-bas. Je ne ferme aucune porte comme je l'ai déjà dit, tout est possible dans le football » a lancé Christopher Nkunku, dont le nom a également circulé du côté de l’AC Milan et d’autres grands clubs dans l’optique du prochain mercato. Sous contrat avec Leipzig jusqu’en juin 2025, Nkunku n’écarte pas non plus l’idée de rester une année supplémentaire dans l’écurie du groupe Red Bull même s’il sera difficile pour lui faire de mieux que cette saison à Leipzig.