Christophe Galtier les énerve, il en est conscient

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Christophe Galtier a pris la parole ce vendredi en conférence de presse avant la réception de Lorient, pour donner son point de vue sur la faible utilisation des jeunes joueurs du centre de formation.

Le Paris SG n’a plus grand chose à jouer en cette fin de saison, le couperet étant tombé avec les éliminations en Coupe de France et en Ligue des Champions. Il reste un titre à aller chercher, ce qu’il ne faut pas négliger non plus. Par le passé, les entraineurs parisiens ont souvent décidé de mettre en avant les jeunes joueurs en fin de saison, pour leur donner du temps de jeu, leur envoyer un message en vue des années suivantes, et montrer aussi aux titulaires habituels que cela poussait derrière. Ce n’est clairement pas le cas en ce moment puisque le temps de jeu des joueurs prometteurs est toujours aussi faible, et cela ne devrait pas changer.

April 28, 2023

En conférence de presse, Christophe Galtier a expliqué que pour lui, il fallait mettre la meilleure équipe possible sur le terrain d’entrée de jeu, et qu’il n’était pas question de faire des cadeaux alors que le titre de champion de France n’était pas encore assuré. « Il y a la réalité du championnat, on a l’objectif d’aller chercher ce titre. Par rapport à des saisons précédentes, le PSG était pratiquement champion et mes collègues avaient l’occasion d’intégrer plus rapidement les jeunes. La réalité aujourd’hui, c’est qu’il y a 8 points d’avance mais ce n’est pas suffisant. Tout le monde pensait qu’il allait y avoir un accrochage entre Lens et Monaco ou l’OL et l’OM, ça n’a pas été le cas. On ne doit pas laisser des points parce qu’on intègre des jeunes. Ils prennent de l’expérience. Forcément, ils ont envie de jouer et ce que je dis ne peut pas les satisfaire », a livré l’entraineur du PSG, qui sait que son message ne sera pas bien perçu.

Etre dans le groupe, c'est un grand privilège selon Christophe Galtier

Et ce n’est pas l’enrobage qui a été fait, en expliquant qu’être dans le groupe avec des joueurs d’une si grande qualité à leurs côtés, qui va faire passer la pilule. « Ils ont un privilège énorme: c’est de pouvoir s’entraîner tous les jours avec des joueurs d’un niveau incroyable, c’est aussi ça la progression pour savoir ce qu’on doit faire à l’entraînement. Ils sont très souvent aussi sur la feuille de match. Ils manquent de temps de jeu avec leurs catégories mais partager des préparations de match, être dans le groupe, c’est un grand privilège. Avoir des minutes de jeu au PSG, c’est difficile. C’était une réelle volonté d’intégrer nos meilleurs jeunes. Ils ont été omniprésents durant les séances », a lancé un Christophe Galtier qui risque de ne pas arranger son cas auprès des supporters parisiens, qui veulent voir les jeunes joueurs prendre de l’envergure dans le groupe. Et pas à l’entrainement.