Christophe Galtier entraîneur du PSG, les planète s'alignent !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le nom de Christophe Galtier revient de manière incessante pour remplacer Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain. L'entraîneur français de Nice coche toutes les cases, y compris médiatiques.

Même si la piste Zinedine Zidane n’est pas à totalement écarter, le PSG ayant démontré dans le dossier Kylian Mbappé qu’il savait se montrer convaincant et cela dans la plus grande discrétion, depuis quelques heures le nom de Christophe Galtier revient de plus en plus. L’entraîneur de 55 ans a toujours gardé de bonnes relations avec Luis Campos, le futur homme fort sur le plan sportif du Paris Saint-Germain, et le natif de Marseille n’a jamais été de ceux qui ont critiqué le club de la capitale, loin de là même puisqu’il avait récemment confié qu’il voulait plus que tout que Mbappé reste à Paris. Sur le papier, sa candidature colle bien avec le principe de « la révolution » annoncée par les dirigeants du PSG, lassés de voir les entraîneur réputés se succéder sans que la victoire en Ligue des champions soit là. Avec en plus un fond de jeu d’une pauvreté affligeante lors de cette saison, malgré la présence du trip Neymar-Messi-Mbappé sous les ordres de Mauricio Pochettino. Reste que Christophe Galtier est un entraîneur français et on le sait, certains journalistes et consultants sont parfois plus admiratifs des techniciens étrangers. Mais le coach niçois peut changer la donne.

Christophe Galtier, enfin le retour d'un coach français au PSG

Christophe Galtier félicite le PSG et a un mot pour Kylian Mbappé. Respect, vraiment un mec en or #FCBPSG #LOSCAJAX pic.twitter.com/AuVLh9DQg3 — Yohan Roblin (@yohanroblin) February 18, 2021

Interrogé sur l’idée de voir l’actuel entraîneur de l’OGC Nice succéder à Mauricio Pochettino, Vincent Duluc y est très favorable. « Il faut être prudent, car il peut y avoir de la manipulation dans toutes ces rumeurs (…) Moi, j’aimerai le voir au PSG et je trouve intéressant que le meilleur club français recrute celui qui est le meilleur entraîneur français et reconnu comme tel lors des trophées UNFP à trois reprises. La gestion des stars ? Vu son caractère et sa manière de gérer les choses, il peut le faire. Lorsqu’il était l’adjoint d’Alain Perrin à Lyon, dans un effectif où il y avait des stars, il était adoré de ces stars, même si c’est souvent plus facile pour un adjoint. Franchement, il est au top de l’expérience, si lui n’arrive pas à gérer cet effectif, je ne sais pas qui pourra le faire », a expliqué l’expérimenté journaliste de l’Equipe, lequel est soutenu par un ancien joueur du PSG en la personne de Vikash Dhorasoo.

Les stars du PSG n'auront aucun problème avec Galtier

Nice-Nantes: "Je suis votre fidèle supporter", le message de Galtier pour Emmanuel Macronhttps://t.co/j54R6foD2T pic.twitter.com/iZRQy5DpY4 — BFM Nice Côte d'Azur (@BFMCotedazur) May 7, 2022

Pas du genre à faire dans la langue de bois, y compris à l’encontre du Paris Saint-Germain, Vikash Dhorasoo valide l’option Christophe Galtier. « Son souci sera qu'il n’arrive pas avec un palmarès européen très fort, même s’il a gagné un titre avec Lille. A titre personnel, je trouve que ça serait super, j’aime beaucoup son système de jeu qui est très clair. C’est un entraîneur que j’aurais aimé avoir dans ma carrière. Il a des rapports sains avec ses joueurs, et il saura laisser tranquille ses stars », a expliqué Vikash Dhorasoo, qui est donc prêt à soutenir l'actuel entraîneur niçois si Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos arrivaient à le faire venir au PSG. Les prochains jours diront si ce début d'unanimité autour de Christophe Galtier débouche sur un vrai accord avec le club de la capitale.