Christophe Galtier au PSG, il passe à table !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le mystère plane concernant le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Si Luis Campos apprécie Christophe Galtier, un élu très proche du club de la capitale confirme la piste qui mène au coach de Nice.

Le PSG a désormais un directeur sportif, ou du moins un patron du secteur sportif, puisque le rôle exact de Luis Campos n’est pas encore officiellement annoncé. Mais le dirigeant portugais s’est mis au travail, et son premier job est de savoir qui sera l’entraîneur des champions de France à la reprise de la saison 2022-2023. Mauricio Pochettino a un atout pour conserver son poste, un contrat très rémunérateur jusqu’en 2023. Cependant, au Paris Saint-Germain, cela n’est pas un argument suffisant pour empêcher un changement d’entraîneur, Thomas Tuchel étant le dernier à pouvoir en témoigner. Pour remplacer le technicien argentin, différents noms circulent, dont deux depuis des semaines, à savoir Zinedine Zidane et Christophe Galtier. Concernant Zizou, la piste s’est largement refroidie, l’ancien entraîneur du Real Madrid préférant attendre d’en savoir plus sur l’avenir de Didier Deschamps avec l’équipe de France après le Mondial au Qatar. Pour Christophe Galtier, la rumeur s'est encore intensifiée depuis l'intervention de Karl Olive en personne.

Christophe Galtier au menu du PSG, il se régale

Ici #RadioLondres, la galette parisienne au menu des #3obus. Ce serait appétissant non? #mercibonsoir — KARL OLIVE (@KARLOLIVE) June 3, 2022

Auteur d'un message sur Twitter annonçant la prolongation de Kylian Mbappé, cinq jours avant qu'elle soit annoncée le PSG, lequel avait eu un retentissement énorme au point même qu'il l'avait retiré en attendant l'officialisation, le maire de Poissy a encore fait trembler les réseaux sociaux. Très proche d'Emmanuel Macron et du Paris Saint-Germain, dont il accueillera le centre d'entraînement, Karl Olive a clairement fait comprendre que Christophe Galtier serait très proche de devenir l'entraîneur du PSG. « La galette parisienne au menu des 3 Obus. Ce serait appétissant, non ? #mercibonsoir », a tweeté l'ancien journaliste de Cana+. Pas besoin d'être diplômé en décryptage pour comprendre que la galette fait référence au surnom de Christophe Galtier, tandis que les 3 Obus est une célèbre brasserie située près du Parc des Princes. Le hashtag #mercibonsoir étant le même que celui utilisé lors de l'annonce de la prolongation de Mbappé. Ce message a suscité de très nombreux commentaires, et pas tous en faveur de l'élu de la majorité présidentielle, et encore moins de Christophe Galtier.