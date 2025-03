Choqué par le PSG, van Dijk tremble

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir à Anfield Road, Liverpool reçoit le PSG en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Vainqueurs miraculeux au match aller à Paris, les Reds savent qu'ils devront montrer bien plus pour espérer passer au tour suivant.

Liverpool et le PSG se retrouvent ce mardi soir en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Il y a quelques jours au Parc des Princes, les Reds s'étaient imposés sur le score d'1 but à 0. Une victoire miraculeuse au vu de l'écart énorme entre les deux formations. Qu'à cela ne tienne, Liverpool a fait un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale. Il faudra finir le travail à domicile. Mais ça ne s'annonce pas de tout repos. Les hommes d'Arne Slot savent qu'Alisson aura du mal à refaire les merveilles faites au Parc des Princes. Virgil van Dijk veut que Liverpool prenne conscience de la situation, surtout face à un adversaire comme le PSG.

Van Dijk prévient tout le monde à Liverpool

Ces dernières heures dans des propos rapportés par Liverpool Echo, le défenseur batave a en effet indiqué : « Nous devons être parfaits dans tout ce que nous faisons, chacun d'entre nous. Nous le savons tous. Ce sera notre objectif principal désormais, rien d'autre. (...) Nous savons tous à quel point cela va être difficile, je crois qu'ils ont fait huit changements, donc ils ont laissé reposer certains joueurs pour le match. C'est donc à nous d'être plus que prêts pour une grande soirée. Nous avons besoin de tout le monde dans ce sens : tous les joueurs, le staff, les supporters. J'espère que ce sera une grande soirée pour nous, mais ce sera un travail difficile car c'est une équipe de classe mondiale et ils l'ont déjà montré contre nous.

Ce sera difficile mardi et vous le verrez tous. Je pense que tous ceux qui, avant notre match là-bas, s'attendaient à une performance dominante de notre part, ne se sont pas vraiment intéressés au PSG tout au long de la saison, sachant aussi qu'ils étaient invaincus depuis si longtemps. Nous étions très bien préparés, évidemment, nous aurions pu faire mieux sur certains points. Mais nous savons que mardi, ce sera tout aussi difficile, peut-être même plus difficile, car ils devront venir et gagner mais nous voulons évidemment gagner aussi, pour nous assurer de nous qualifier ». Cela promet donc du beau spectacle et un suspense incroyable entre deux formations qui aspirent à la victoire finale cette saison en Ligue des champions.