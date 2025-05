Choc en Italie ‍: le PSG sème la panique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Impressionnant dans son parcours jusqu’en finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a marqué les esprits en Italie. De l’autre côté des Alpes, le futur adversaire de l’Inter Milan inspire de la crainte. Et pas seulement pour la qualités de ses individualités.

Déjà proche du sacre en 2023 (défaite 1-0 contre Manchester City), l’Inter Milan se présente à nouveau en finale de la Ligue des Champions avec pas mal de certitudes. L’expérience, la solidité et l’efficacité des Nerazzurri représentent des atouts importants dans la quête du titre. Mais la tâche s’annonce tout de même compliquée face à une équipe du Paris Saint-Germain qui a marqué les esprits ces derniers mois.

Luis Enrique félicité

Les hommes de Simone Inzaghi n’ont pas intérêt à sous-estimer les Parisiens, prévient le journaliste Massimo Callegari, impressionné par le résultat du travail de Luis Enrique. « Une carrosserie de luxe avec un moteur de Formule 1 et quatre roues motrices : c'est le PSG, un bijou de technologie, de puissance et d'énergie, a décrit notre confrère. Une voiture hors-catégorie que Luis Enrique a menée jusqu'en finale après un début de Ligue des Champions cauchemardesque. »

L’observateur italien a évidemment noté la qualité de certaines individualités. Mais c’est surtout la progression collective du Paris Saint-Germain qui l’a séduit. « Par rapport à la première partie de saison, le pressing est désormais bien mieux réalisé et la qualité des passes, puissantes et précises, marque le style de jeu parisien », a-t-il écrit avant de tenter une comparaison avec un autre cador européen.

L’Inter plombé par le règlement, le PSG savoure https://t.co/YHOdA6GDt2 — Foot01.com (@Foot01_com) May 9, 2025

« Le PSG est un peu plus proche du Bayern que de Barcelone en termes de caractéristiques : plus solide, plus structuré tactiquement et physiquement, aussi un peu plus expérimenté que les Catalans. Et plus détendus, car le titre de Ligue 1 est déjà acquis, garantissant la possibilité de se concentrer trois semaines à l'avance sur le Saint Graal après lequel ils courent depuis 14 ans », a souligné Massimo Callegari, pas forcément confiant pour l’Inter Milan avant le rendez-vous du 31 mai à Munich.