Chelsea propose un échange dingue au PSG

Par Quentin Mallet

Après une saison référence couronnée de succès, Gianluigi Donnarumma n'a pas encore scellé son avenir au Paris Saint-Germain. Une situation qui pousse certains cadors européens à se positionner, à l'instar de Chelsea.

Cette saison 2024-2025 n'aurait probablement pas pu connaître la même issue si Gianluigi Donnarumma n'avait pas affiché un tel niveau avec une telle régularité. Contrairement aux années précédentes, l'Italien a su montrer qu'il était un gardien de classe mondiale qui permettait à son équipe de respirer dans des matchs couperet. Et l'idylle entre le Paris Saint-Germain et lui pourrait se poursuivre encore de longues années. Sauf que le joueur n'a toujours pas trouvé d'accord pour une prolongation. Ses conditions sont obsolètes car elles ne ressemblent pas aux nouvelles méthodes parisiennes qui consistent à imposer un salaire fixe auquel s'ajoutent des variables liées aux performances. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Gianluigi Donnarumma provoque un gros casse-tête à la direction parisienne qui voit les concurrents se rapprocher de plus en plus.

Le PSG attaqué par Chelsea pour Donnarumma

Le PSG n'a plus que deux options pour Gianluigi Donnarumma : réussir à le prolonger ou le vendre cet été pour ne pas le laisser partir gratuitement. Devant la deuxième hypothèse, Chelsea a décidé de sortir le grand jeu. Selon les informations de plusieurs médias qui suivent le club londonien, le récent vainqueur de la Coupe du monde des clubs propose à son rival d'un soir un échange particulièrement audacieux. En effet, les Blues veulent offrir Christopher Nkunku contre Gianluigi Donnarumma dans le cadre d'un échange sec.

Le média britannique évalue les deux joueurs à 35 millions d'euros, ce qui suffit à faire passer l'idée qu'un transfert mutuel entre les deux joueurs serait justifié. Toutefois, il n'est pas certain que cette opération satisfasse les deux formations de la même manière. Si Chelsea serait ravi de pouvoir compter sur un nouveau gardien de but, de classe mondiale qui plus est, le PSG n'a peut-être pas autant d'attentes auprès de Christopher Nkunku. Malgré tout, à l'heure où Luis Enrique a besoin de renforts en attaque pour aborder la prochaine saison plus sereinement, le retour de son ancien joueur ne serait pas de trop.