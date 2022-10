Chelsea fait son mercato chez les titulaires du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable de Christophe Galtier au PSG depuis le début de la saison, Achraf Hakimi attire les convoitises au mercato.

Décevant la saison dernière, Achraf Hakimi a retrouvé un niveau très intéressant au Paris Saint-Germain depuis la mise en place d’une défense à cinq qui fait la part belle aux pistons, à savoir le Marocain à droite et Nuno Mendes à gauche. Plus à l’aise dans ce dispositif tactique, ce qu’il avait déjà montré au Borussia Dortmund et à l’Inter Milan, Achraf Hakimi est de nouveau un joueur qui pèse dans le domaine offensif avec déjà 2 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison. Les prestations d’Achraf Hakimi ravissent le staff de Christophe Galtier mais le PSG doit se méfier car le retour en forme du Marocain fait également de lui un joueur très courtisé sur le marché des transferts. Et pour preuve, le site Don Balon dévoile que Chelsea est très intéressé par le profil du piston droit du Paris Saint-Germain et envisage de passer à l’offensive l’été prochain.

Chelsea à fond sur Hakimi l'été prochain ?

Le média dévoile que sous l’impulsion de leur nouveau propriétaire Todd Boehly, les Blues ont l’intention de frapper fort lors du prochain mercato, dans la continuité de l’été dernier où Koulibaly, Aubameyang, Wesley Fofana ou encore Sterling ont été recrutés. C’est désormais Achraf Hakimi qui est à l’agenda de Chelsea, qui dispose pourtant de l’un des meilleurs joueurs du monde à ce poste de piston droit en la personne de Reece James. Mais l’international anglais, qui a récemment prolongé avec Chelsea jusqu’en juin 2028, peut également évoluer en défense centrale dans un système à trois axiaux. Par conséquent, le plan de Chelsea serait de recruter Achraf Hakimi afin d’en faire son piston droit et de recentrer Reece James pour disposer d’une défense de rêve. Reste maintenant à voir si de son côté, l’international marocain sera dans l’optique de quitter le PSG alors que son bail dans la capitale française court jusqu’en juin 2026. Autrement dit, il ne sera pas simple pour le natif de Madrid de quitter le Paris SG pour l’instant.