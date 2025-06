Chelsea et le PSG négocient un transfert surprise ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’avenir de Randal Kolo Muani n’est pas encore certain de s’écrire à la Juventus Turin la saison prochaine. Chelsea est également très intéressé par l’opportunité de récupérer l’attaquant du PSG cet été.

Auteur de 8 buts en Série A durant son prêt à la Juventus Turin lors de la seconde partie de saison, Randal Kolo Muani a convaincu le club italien de le conserver la saison prochaine. Un premier accord a été trouvé avec le Paris Saint-Germain pour que l’international français puisse disputer la Coupe du monde des clubs. La Juventus a versé une indemnité dont le montant n’a pas filtré pour que cela soit possible. La Vieille Dame espère maintenant trouver un accord avec le PSG pour obtenir un second prêt de Kolo Muani, avec cette fois une option d’achat raisonnable à la clé en fin de saison 2025-2026.

11' JUVENTUS HAVE THEIR GOAL ⚽🔥



WHAT A HEADER FROM RANDAL KOLO MUANI!!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #AINJUV pic.twitter.com/I6o8RDNcfe — DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025

Le joueur souhaite rester en Série A, mais rien ne dit que son avenir s’écrira à Turin la saison prochaine comme le révèle L’Equipe. Dans son édition du jour, le quotidien national nous apprend que Chelsea est également très chaud à l’idée de faire venir l’ancien buteur de l’Eintracht Francfort dans le but de renforcer son secteur offensif, alors que Nicolas Jackson est sur le départ, lui dont le nom est cité à Naples… et à la Juventus Turin.

Chelsea se place pour recruter Kolo Muani

L’intérêt de Chelsea pour Randal Kolo Muani est très concret puisque les Blues « se sont déjà positionnés et discutent même avec le PSG » écrit L’Equipe, qui rapporte que Manchester United, « friand de ce genre de profil ces dernières saisons », est également venu aux renseignements sans pour autant approfondir les discussions pour le moment. Chelsea et la Juventus Turin sont donc pour l’instant les deux clubs les plus chauds sur le dossier. Reste maintenant à voir si le PSG, qui privilégie un transfert sec plutôt qu’un second prêt pour son avant-centre de 26 ans, donnera sa préférence à Chelsea dans les négociations, malgré la volonté affichée du joueur de rester en Italie.