Chelsea contacte le PSG pour ce transfert impossible

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un défenseur central au mercato, Chelsea rêve de faire venir Willian Pacho. Mais un départ du PSG est improbable pour le défenseur équatorien recruté à Francfort il y a tout juste un an.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a réalisé l’un de ses plus beaux coups des dernières années en faisant venir Willian Pacho pour renforcer sa défense. Inconnu du grand public, l’international équatorien de 23 ans s’est imposé comme le véritable patron de la défense du PSG au côté de Marquinhos. Rapide, dur sur l’homme et précieux à la relance, l’ancien de Francfort a également répondu présent dans les grandes affiches de Ligue des Champions. Sa saison a été saluée à plusieurs reprises par Luis Enrique, mais elle n’est pas non plus passée inaperçue chez les grands clubs européens.

IN THE FINAL ! 👊🔴🔵 pic.twitter.com/SFtwtQug6k — Willian Pacho (@willian_pacho) May 7, 2025

La preuve, le site Pasion Futbol révèle que Chelsea a des vues sur Willian Pacho et rêve d’en faire son prochain défenseur central. Le club anglais cherche activement un joueur capable de former la paire avec Levi Colwill et prospecte en Europe pour dénicher la perle rare. Trois noms sont sur la table des dirigeants des Blues selon le média, ceux de Murillo (Nottingham Forest), de Castello Lukeba (Leipzig) et donc de Willian Pacho du Paris Saint-Germain. Le média ne précise pas pour le moment quelle est la cible prioritaire de l’entraîneur londonien Enzo Maresca, mais il y a fort à parier que les discussions tourneront assez court avec le PSG en ce qui concerne Willian Pacho.

Chelsea rêve de Willian Pacho

Car un an seulement après avoir dépensé 45 millions d’euros pour le faire venir en provenance de l’Eintracht Francfort, le défenseur équatorien n’est clairement pas à vendre. Dans ce secteur de jeu, c’est plutôt son compère Marquinhos qui est poussé vers la sortie, le capitaine brésilien ne faisant plus vraiment l’unanimité en interne. De même, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe ne seront pas retenus en cas d’offre. En revanche, un départ de Willian Pacho n’est clairement pas dans les plans de Luis Campos et de Luis Enrique, et il faudra une offre irréelle à plus de 100 millions d’euros pour que le doute s’immisce (ou pas) dans l’esprit des décideurs parisiens.