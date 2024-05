Cette recrue du PSG que personne n’a jamais vu jouer

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

S'il y a un bien un club qui se montrera actif cet été lors du marché des transferts, c'est le PSG. Le club de la capitale veut recruter à toutes les lignes. Le poste de gardien de but ne sera donc pas oublié.

Le PSG va devoir combler pas mal de départs cet été lors du mercato. En plus de Kylian Mbappé, Keylor Navas, Alexandre Letellier, Sergio Rico, Nordi Mukiele ou encore Carlos Soler vont quitter le navire. Luis Enrique ne veut rien laisser au hasard et compte bien recruter à tous les postes. Chez les gardiens de but, pas mal de changements auront donc lieu. S'il ne veut pas quitter le PSG, Arnau Tenas veut néanmoins gagner du temps de jeu.

🚨BREAKING



❗️🇷🇺Matvey Safonov est à Paris et va passer sa visite médicale prochainement. Le gardien a eu le feu vert du FK Krasnodar pour voyager



🔹Accord total entre les clubs

🔹Contrat de 5 ans pic.twitter.com/aSBaBn6EdM — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) May 28, 2024

L'Espagnol a donc demandé un prêt. Compte tenu de cette situation, les champions de France se penchent sur son remplaçant. Et sauf rebondissement, ce dernier sera Matvej Safonov, gardien de but de Krasnodar. Pour se payer l'international russe, Paris devrait même débourser 20 millions d'euros. Une piste qui surprend pas mal chez les observateurs et ce n'est pas Romain Beddouk qui dira le contraire.

Safonov, la recrue qui surprend

Lors d'une chronique pour France Bleu Paris, le journaliste a tenté de faire une analyse sur Safonov... presque en vain : « Alors je vais pas essayer de vous inventer une expertise : je ne l’ai jamais vu jouer. Tous les clubs russes ont été exclus des compétitions européennes depuis le début de l’invasion en Ukraine. Mais j’ai quand même potassé un petit peu le sujet et je suis en mesure de vous donner quelques caractéristiques de Matvej Safonov. Déjà on parle d’un joueur de 26 ans, qui a tout pour être le gardien titulaire de la sélection russe. Il est fort sur sa ligne et pas trop dans son jeu au pied… Ça nous rappelle un certain Donnarumma... C’est pour ça que je m’interroge, visiblement le profil est validé par Luis Enrique mais quand on sait l’importance qu’il donne au jeu au pied il y a de quoi se poser des questions. Alors apparemment il serait assez performant dans les sorties aériennes, là ou Donnarumma n’est pas rassurant du tout donc peut-être que dans cet aspect il y aura une progression ». Le PSG a pendant longtemps eu des problèmes avec ses gardiens de but. Keylor Navas apportait satisfaction avant que Gianluigi Donnarumma ne soit recruté. Depuis, l'Italien n'arrive pas totalement à faire l'unanimité. Son jeu au pied et ses sorties aériennes laissent à désirer.