Cette Marseillaise soutient le PSG, c'est une menteuse

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Sur les ondes de RMC, Marion Bartoli, ancienne joueuse de tennis française et supportrice assumée de l’OM, a affirmé qu’elle espérait voir le PSG remporter la Ligue des champions... avant de recevoir une réponse salée.

Demandez à n’importe quel fervent supporter de l’Olympique de Marseille s’il aimerait voir le Paris Saint-Germain remporter la Ligue des champions sous prétexte que c’est un club français et admirez sa réponse. La rivalité entre les deux clubs va bien au-delà du supportérisme national. Malgré tout, Marion Bartoli, ancienne tenniswoman professionnelle et supportrice assumée de l’OM, espère que le PSG ira jusqu’au bout de la compétition. Dans l’émission « Le Super Moscato Show » diffusée sur les ondes de RMC, la vainqueur de Wimbledon 2013 a exprimé sans aucun détour son désir de voir les clubs français prospérer à l’internationale. Au grand désarroi de Vincent Moscato.

« C'est dans le cahier des charges d’être une menteuse »

Vitinha et Hakimi annoncent la qualification du PSG https://t.co/iK9BmeEDEv — Foot01.com (@Foot01_com) March 6, 2025

« On a envie de soutenir les clubs français en Champions League, qu’ils aillent le plus loin possible. Est-ce que je veux voir le PSG gagner cette année ? Bah bien sûr, j’ai toujours dit que je ne souhaitais pas le malheur des autres. Je veux juste que l’OM réussisse, mais j’ai pas dit que je voulais le malheur des autres. Je suis supportrice de tous les clubs français », a d’abord lancé Marion Bartoli dans l’émission de l'ancien rugbyman. Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir sur le plateau. « N'oubliez pas qu’elle est Marseillaise. C’est dans le cahier des charges, quand tu es Marseillaise, d’être une menteuse », a conclu Vincent Moscato, lequel a provoqué l’hilarité générale.

Avant que le Paris Saint-Germain ne songe à remporter la Ligue des champions, il faudra qu’il se défasse de son retard en allant l’emporter à Anfield par deux buts d’écart.