Ces joueurs du PSG désespérés ‍!

Par Guillaume Conte

Il n'y a pas de la place pour tout le monde au Paris SG, surtout maintenant que Luis Enrique a trouvé son 11 de départ. Les remplaçants n'ont absolument aucun espoir.

Le PSG a entamé la dernière ligne droite de sa saison, avec de très beaux objectifs à remplir. La Ligue 1 est déjà dans la poche même s’il reste de splendides records à aller chercher. La Coupe de France sera aussi essentielle pour prouver que Paris règne en maitre sur le football français. Mais la Ligue des Champions reste le juge de paix avec deux gros matchs à venir face à Arsenal. Et pour ces deux rencontres, pas question pour Luis Enrique de tenter des compositions surprises ou de lancer des plans inattendus. Cela avait pu être sa marque de fabrique lors de sa première saison, mais depuis qu’il a trouvé son 11 de départ, l’Espagnol ne touche plus à rien.

Un seul doute sur le 11 de départ

Ainsi, pour le poste de gardien, tout est plié. Il en va de même en défense où Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos et Hakimi sont assurés de débuter. Au milieu, le trio Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha est impérial. La seule hésitation se situe entre Doué et Barcola pour accompagner Dembélé et Kvaratskhelia en attaque. Autant dire que 12 joueurs pour 11 places, il n’y a pas beaucoup de suspense pour le reste de l’effectif qui selon Le Parisien, ne possède absolument aucun espoir pour cette fin de saison.

Gonçalo Ramos, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery ou encore Kang-In Lee, qui ne sont pas les premiers venus, savent qu’il ne démarreront pas un grand match sauf énorme absence d’ici la fin de la saison. Et comme l’UEFA a une nouvelle fois remis les compteurs à zéro au niveau des cartons jaunes, les chances de voir un taulier manquer une éventuelle finale de Ligue des Champions sont infimes. Mais Luis Enrique s’en est félicité récemment, malgré le fait que les titulaires sont connus longtemps à l’avance, tout le monde joue le jeu dans le vestiaire et c’est aussi ce qui fait la force du PSG cette saison. Personne ne s'en plaindra si Paris va au bout de ses objectifs dans un peu plus d'un mois.