Ce que prépare le Qatar pour l'avenir du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Qatar a fini le jeu avec le PSG en remportant la Ligue des Champions cette saison ? Bien sûr que non pour Pierre Ménès, qui voit l'émirat continuer de faire le bonheur de Paris encore très longtemps.

C’est fait, le PSG est sur le toit de l’Europe pour la première fois de son histoire, et les supporters se pincent encore pour y croire. Les investissements réalisés par QSI depuis quasiment 15 ans ont porté leurs fruits, et cela représente un accomplissement pour l’état gazier, qui a décidé de reprendre un géant endormi en 2011 pour en faire un des clubs les plus attractifs de la planète. Ce succès retentissant, avec la manière qui plus est, peut-il bouleverser les investissements de l’Emirat à Paris, maintenant que le sommet est atteint ? C’est ce qui est craint par certains observateurs qui rappellent que le Qatar a ouvert son capital au PSG à des investisseurs américains récemment, et ne ferme pas la porte à l’idée de le faire à nouveau.

Le grand projet du PSG est déjà là

Mais pour Pierre Ménès, les choses sont claires, jamais le Qatar n’abandonnera le PSG. Et ce n’est pas le titre européen qui va changer les choses puisque les projets de développement sont encore nombreux. Après le centre d’entrainement à Poissy, c’est désormais le grand stade dont le lieu reste à trouver qui motive aussi Nasser Al-Khelaïfi et les propriétaires. « Maintenant que les Qataris ont touché le Graal en remportant cette Ligue des Champions, on peut se demander s’ils ne vont pas faire ça ailleurs. Mais ils viennent de faire un investissement très lourd sur le centre d’entrainement de Poissy, ils sont réellement en chasse d’un nouveau stade. Quand on connait l’histoire des investissements qataris à Paris, cela dépasse de très loin le cadre du PSG. Je dirais même que le PSG est un détail dans ces investissements. Je pense que cette histoire risque de durer, au grand dam de beaucoup », a souligné l’ancien consultant vedette de Canal+, qui tient à rappeler que si le Qatar investit gros en France et au PSG, ce n’est pas forcément pour y gagner de l’argent, mais plus de la reconnaissance et du prestige, ainsi que du poids diplomatique. Autant dire que le club de la capitale n’a pas vraiment à s’en faire pour son avenir, il continuera d’avoir des moyens incroyables, même si cela ne l’empêche pas d’avoir opté pour une politique faisant appel à moins de stars, et plus de jeunes joueurs en devenir.