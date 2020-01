Ce PSG-OL qui met Leonardo en furie

Dans : PSG.

À partir de la saison prochaine, la Coupe de la Ligue sera officiellement suspendue par la LFP. Mais en attendant de connaître la suite, la prochaine finale s'annonce haletante entre le PSG et l’OL.

Pour la probable dernière édition de sa Coupe de la Ligue, la LFP ne pouvait pas rêver mieux. Le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, c’est ce qui se fait de mieux à travers la France, avec l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco. Cette finale, au Stade de France qui plus est, va forcément attirer les regards. Sauf que la programmation de celle-ci n’enchante pas vraiment les deux formations. Placée le samedi 4 avril prochain, cette finale interviendra après une trêve internationale et trois jours avant un potentiel quart de finale de Ligue des Champions, si jamais le PSG et/ou l’OL arrivent à se défaire de Dortmund et de la Juventus en huitièmes.

Une date qui rend fou Leonardo. « On parie contre nous. On parie que l'on ne sera pas qualifiée en quart de finale. On ne fait pas tout ce qu'il faut pour que l'on joue une finale de la Coupe de la Ligue et un quart de finale de Ligue des Champions dans de bonnes conditions… », aurait lancé le directeur sportif du PSG en interne, selon le journaliste Loïc Tanzi. Malgré tout, la LFP n’a pas prévu de bouger la date de la finale. Mais il est vrai que cette programmation est assez étonnante... Une preuve de plus montrant que cette Coupe de la Ligue n’avait probablement plus sa place dans le calendrier du football tricolore, vu le peu d'entrain avec laquelle les clubs français la disputaient ces derniers temps.