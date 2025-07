CdM Clubs ‍: La FIFA martyrise le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Exclus lors du quart de finale de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et le Bayern Munich samedi, Lucas Hernandez et Willian Pacho ont écopé d’une lourde sanction de la part de la FIFA.

Coup dur pour le Paris Saint-Germain en cette fin de Coupe du monde des clubs. Luis Enrique devra composer sans Willian Pacho ni Lucas Hernandez jusqu’à la fin de la compétition. Exclus lors du quart de finale face au Bayern Munich, les deux défenseurs ont écopé de deux matchs de suspension de la part de la FIFA, nous apprend le journaliste Arthur Perrot de RMC. En cas de victoire face au Real Madrid mercredi soir en demi-finale, l’international équatorien et le défenseur français seront donc encore suspendus.

La FIFA suspend lourdement Pacho et Hernandez

🔴🔵 Willian Pacho et Lucas Hernandez suspendus deux matches par la commission de discipline de la FIFA. Si finale, ils seront absents.@RMCsport #RMCLive #FIFAClubWorldCup2025 #PSG — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) July 8, 2025

Une vraie tuile pour Luis Enrique, qui perd coup sur coup deux joueurs au même poste et qui va donc devoir compter sur Lucas Beraldo pour la fin du tournoi au côté de Marquinhos en défense centrale. De plus, Nuno Mendes n’a désormais plus de doublure et le PSG va devoir prier pour qu’il n’arrive rien à l’international portugais. Des premiers nuages qui, espérons-le pour Paris, n’empêcheront pas les coéquipiers d’Ousmane Dembélé de soulever dans quelques jours la première Coupe du monde des clubs. Avant cela, il faudra passer l’obstacle du Real Madrid ce mercredi à 21 heures en demi-finale.