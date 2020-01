CdL : Trois forfaits pour le PSG contre Saint-Etienne

Dans : PSG.

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille du choc des quarts de finale de la Coupe de la Ligue face à Saint-Etienne, Thomas Tuchel a procédé à un état des troupes.

Comme face à Linas-Monthléry en 32es de finale de la Coupe de France, le club francilien sera privé de trois défenseurs centraux, à savoir Abdou Diallo, Thiago Silva et Presnel Kimpembe. « Le reste du groupe est disponible. On doit attendre le dernier entraînement demain matin » a précisé Thomas Tuchel, lequel pourrait bien aligner ses quatre fantastiques (Neymar, Di Maria, Mbappé, Icardi) en attaque face aux Verts.

« Ils ont prouvé qu’ils étaient capables, offensivement et défensivement de jouer ensemble. On a joué de manière exceptionnelle dans les dernières semaines. On a confiance offensivement et défensivement, il y a une nette amélioration dans notre style. Le 4-4-2 a donné beaucoup de responsabilité aux joueurs. Ce n’est pas évident, mais c’est possible de jouer comme ça. On a prouvé qu’on avait la manière, c’est nécessaire de continuer comme ça pour être une équipe très forte et très équilibrée » a par ailleurs indiqué l’entraîneur du Paris Saint-Germain à ce sujet devant la presse. Reste à voir comment les Verts de Claude Puel s’y prendront pour contrer l’attaque de feu du PSG…